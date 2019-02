TV und Filme

Das Internet hat seit der Erfindung von YouTube das Online-Ansehen von Videos zu einer internationalen Obsession gemacht. Heute können Sie nicht nur Ihren Nachmittag damit verbringen, zu sehen, wie Leute sich vor Ihrem PC zum Narren zu machen, sondern Sie können auch Filme und die heißesten Fernsehsendungen dieser Woche auf nahezu jeden Bildschirm in Ihrem Zuhause streamen. Bei Online-Videos ist Netflix führend (ab 8 US-Dollar pro Monat), das Fernsehsendungen und -filme auf Ihren Computer und eine Vielzahl anderer Geräte überträgt, darunter Roku-Streamers, Apple TV, Microsoft Xbox 360, Sony PlayStation 3, Nintendo Wii und eine schnell wachsende Liste von HDTVs und Blu-ray-Playern. Die Streaming-Filmauswahl von Netflix wächst zudem ständig.Mit einer neuen Liste von Fernsehprogrammen und Filmen, die eine würdige Ergänzung zu Netflixs Auswahl darstellt, gewinnt Hulu Plus (8 US-Dollar monatlich). Der Dienst ist jetzt auf Roku-Streaming-Boxen sowie auf iOS-basierten Telefonen und Tablets und natürlich auf Windows-, Mac- und Linux-Computern verfügbar.Informationen zu den neuesten Filmen, die Sie noch nicht für die Streaming-Dienste erhalten können, finden Sie unter Amazon Video On Demand (Preise variieren), das eine vollständige Auswahl an neuen Versionen enthält. Sie können Videos online auf Ihrem PC oder Mac oder auf Ihrem Fernsehgerät mit einem Roku XD oder einer Reihe anderer Set-Top-Boxen anzeigen.Wollen Sie Ihre Kleinen einfach mit einem kindersicheren Video unterhalten? Versuchen Sie es mit Kideos.com. Diese kostenlose Website filtert den “Müll” von YouTube heraus und bietet eine breite Auswahl an altersgerechten Videos für Kinder vom Säugling (wenn es überhaupt angebracht ist, dass Babys überhaupt YouTube sehen) bis zum Alter von 10 Jahren.Glücksspiel kann Spaß machen, aber es soll Sie von Ihrem hart verdienten Geld trennen. Wenn Sie die Tische schlagen wollen, bleiben Sie beim Blackjack, auch bekannt als einundzwanzig. Die genauen Ursprünge dieses esport wetten sind so geheimnisvoll wie die Hand, die Sie an einem Tisch erhalten. Die Beliebtheit des Spiels ist auf verschiedene Versionen und Live-Online-Spiele angewachsen, was nicht verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass es laut blackjackapprenticeship.com das einzige Casino-Spiel ist, das man schlagen kann - wenn man weiß, wie man Karten zählt, ohne erwischt zu werden. Das Zählen von Karten ist an sich nicht illegal (es sei denn, Sie verwenden ein Telefon oder ein anderes Gerät), aber Casinos sind wirklich schlechte Verlierer und können Sie auffordern, mit dem Spielen aufzuhören, wenn Sie zu gut werden. Wenn es nicht Ihr Ding ist, Karten zu zählen (oder aus Casinos geworfen zu werden), hat Blackjack immer noch ein Vorteil gegenüber anderen Casinospielen , da Sie strategisch spielen können, um zu gewinnen. Aber nicht alle Blackjack-Spiele sind gleich aufgebaut. Laut Fox News warnt Sal Piacente, der das Casino-Personal ausbildet, vor Spielen, in denen Sie nicht verdoppeln können, wie z. B. Double Exposure Blackjack. Wenn Sie keine 21 erreichen und mit dem Dealer ein Unentschieden erzwingen, gewinnt der Dealer. "Das ist ein Hausvorteil von über 9 Prozent", sagt Sal. "Der Dealer sollte eine Räubermaske tragen, wenn er dieses Spiel spielt!"