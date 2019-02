Netbet Casino Review

Bei der enormen Vielzahl der Möglichkeiten, Casino online zu spielen, ist es für neue Spieler nicht immer leicht, sich für einen Anbieter zu entscheiden. Jedes Casino zeichnet sich auf seine Weise aus - ausschlaggebend bei der Auswahl eine Online Casinos sind jedoch in jedem Fall die Spieleauswahl, die Gewinnchancen, das Willkommensangebot für neue Kunden, weitere Promotionaktionen und Treueprogramme - und nicht zuletzt die Seriosität des Betreibers. Schauen wir uns diese Kriterien bei Netbet also einmal an!Bei Netbet erwartet uns eine Kollektion aus mehr als 1000 Spielen für jede Vorliebe und jedes Level. Eindeutig dominieren auch in diesem Casino die Spielautomaten. Sehr erfreulich finden wir, dass man die Spiele in einer Demo Version testen kann, bevor man mit einem Klick auf das Spiel mit Echtgeld umschaltet.Es sind sowohl die Spielautomatenklassiker als auch die derzeit populärsten Spiele auf dem Casino online Markt - wie “Starburst” und “Book of Dead” - vertreten. Und selbstverständlich wird das Programm laut dem Anbieter mit den allerneuesten Veröffentlichungen aktualisiert - ganz neu ist zum Beispiel “Jumbo Stampede”, ein Spiel, das mit Sicherheit schnell viele Fans haben wird. Wer auf der Jagd nach großen Gewinnen ist, den wird die Auswahl an Jackpots bei Netbet begeistern.Weiterhin sind alle klassischen Casino- und Tischspiele wie Roulette und Blackjack, Poker und sogar Lotto dabei, viele davon in zahlreichen unterschiedlichen Versionen, aus der sich jeder seine Lieblingsvariante aussuchen kann. Im Live Casino spielen wir in Echtzeit und im Kontakt mit realen Dealern und prickelnder Casino Atmosphäre - garantiert durch die Kooperation mit den größten Providern von Casino online Live Spielen.Auch Freunde von Sportwetten kommen in diesem Casino voll auf ihre Kosten. Es wartet ein umfangreiches Angebot an Wettmöglichkeiten in den verschiedensten Sportarten - an erster Stelle natürlich König Fußball - auf unsere Einsätze.Die verschiedenen Kategorien sind auf der Website übersichtlich angezeigt, so dass es einfach ist, sich in der Vielfalt zurechtzufinden. Neue Spieler finden zur leichteren Orientierung in der “Netbet Auswahl” einen Überblick mit Vorschlägen aus allen Bereichen.Nach der Anmeldung mit dem Bonus Code (auf der Website erhältlich) wird die erste Einzahlung auf ein neues Kundenkonto verdoppelt - wer sich beim Netbet Casino online registriert, kann sich einen Bonus bis zu maximal 200€ holen. Zahlt man beispielsweise 100€ ein, werden weitere 100€ als Bonus gutgeschrieben. Zusätzlich dazu gibt es 10 Freispiele für “Vegas”. Die Bonusbedingungen sind in den AGB ausführlich erklärt.Es gibt bei Netbet täglich ein neues Angebot - zum Beispiel Freispiele oder Live Cash Drops. Dazu kommen wöchentliche Bonus Gewinnziehungen und monatliche Cashback Aktionen und Turniere mit Gewinnchancen. Wer dem “Players Club” beitritt, sammelt mit jedem Einsatz Treuepunkte, die im “Club Shop” gegen weitere Boni und Cashback-Gutscheine eingelöst werden.Bei Netbet handelt es sich um einen bereits etablierten Anbieter. Betrieben wird das Casino von Cosmo Gaming mit Sitz in Malta und mit einer Lizenz der maltesischen Behörden.Wer Casino online spielen möchte, sollte sich also das Netbet Casino in jedem Fall anschauen!