Slotomania bringt Gameplay-Neuerung mit der Sloto Cards Heroes Collection

Das beliebte Social-Casino-Spiel Slotomania von Playtika bringt innovatives Gameplay mit seiner brandneuen Erweiterung für die beliebten Sloto Cards. Mit der aufregenden Sloto-Karten-Sammlung Der Aufstieg der Helden werden die Bonanza-Karten erweitert und das Spielerlebnis deutlich gefördert.

Slotomania aus dem Hause Playtika ist einer der ersten mobilen Spielautomaten der Welt und die Macher haben jetzt ein innovatives Element zur Gameplay-Förderung ins Spiel gebracht. Mit dem letzten Update kamen die brandneuen Sloto Cards-Sammlungen, die das Spielerlebnis noch aufregender und fesselnder machen. Die Sloto Cards Heroes Collections bieten den Spielern eine Möglichkeit, ihr Gameplay mit den Kräften der Helden zu steigern und somit das Spielerlebnis zu verbessern.Vier Superhelden-Alben kann jeder Spieler haben. Ein jedes hat ein anderes Grundthema und ein exklusive Storyline. Jeweils drei Charaktere pro Album kann man während des Spiels bekommen. Jeder Held hat eine besondere Kraft, die man im Spiel einsetzen kann. Doch das ist noch nicht alles. Die Helden werden immer stärker, je länger man mit ihnen spielt. Man kann sie also leveln. Drei Stufen hat ein jeder Charakter. Je höher die Stufe, desto höher ist auch der virtuelle Preis. Hat man alle Alben voll und auf die höchste Stufe gelevelt, dann winkt ein Hauptpreis - jede Menge Münzen für Slotomania!Das erste der vier geplanten Superhelden-Alben ist der Verzauberte Wald. Hier können die Spieler Mighty Gorilla, Silver Lion und Despicable Wolf erhalten und leveln. Der Gorilla sorgt dafür, dass man bei jedem Wild-Symbol im Spiel einen Münzbonus gewinnen können. Der Löwe bringt Edelstein- und Münzgewinne und der Wolf sorgt für noch mehr Kartenpakete. Da kann man gespannt auf die nächsten Sloto Cards Heroes Collections sein!Immer mehr Social Casino Unternehmen haben begonnen ihre bekannten Slot-Apps mit verschiedenen Casual-Elementen und Events zu erweitern um so den Spielern noch mehr Abwechslung und Spielspaß bieten zu können. Zudem haben sich Social Casino Unternehmen auch die beliebten Bonus-Codes von Echtgeld-Casinos abgeschaut. Werben Unternehmen oft mit Slogans wie Karamba Bonus Code 2019 für Echtgeld Casinos, so ködern Social Casinos mit kostenlosen Chips oder Freispielen.Oman Kingberg, General Manager von Slotomania, zu dem brandneuen Update:„Als Pionier der Branche streben wir danach, aufregende Möglichkeiten zu entwickeln, um mit unseren Fans in Kontakt zu treten und ihre Erfahrung mit der App zu verbessern. Slotomania macht Spaß und ist für alle unterhaltsam. Diese verbesserten Funktionen dienen dazu, das Spielerlebnis zu bereichern und unseren Spielern mehr zu bieten, um mit ihnen zu interagieren. “