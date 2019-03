Casino Supplier of The Year: NOVOMATIC erhält erneut die internationale Auszeichnung

NOVOMATIC hat zum zweiten Mal in Folge die Goldmedaille in der Kategorie Casino Supplier of the Year bei den Global Gaming Awards in London erhalten. Die Global Gaming Awards finden am Rande der weltgrößten Glücksspielmesse ICE Totally Gaming statt. NOVOMATIC-Vorstandsvorsitzender Mag. Harald Neumann freut sich über den Seriensieg.

NOVOMATIC kann sich erneut über die Goldmedaille als Casino Supplier of the Year freuen. Zum zweiten Mal in Folge wird das Unternehmen bei den Global Gaming Awards in London ausgezeichnet. Der Vorstandsvorsitzende Mag. Harald Neumann fasst seine Freude darüber in Worte: „Wir betreiben weltweit rund 2.100 elektronische Automatencasinos und Spielbanken und haben 28 Technologiezentren in 16 Ländern. Dadurch können wir unsere Produkte in eigenen Casinos testen und sowohl auf Branchenentwicklungen, als auch auf Wünsche internationaler Kunden schneller eingehen und neue Lösungen anbieten. Der erste Platz bestätigt, dass wir hochprofessionelle Arbeit leisten und das auch von anerkannten Branchenkennern so wahrgenommen wird“.Die Global Gaming Awards werden seit 2014 am Rande der größten Glücksspielmesse der Welt ICE Totally Gaming verliehen. Die Auszeichnungen gelten besonderen Meilensteinen und Errungenschaften in der Casino-Spiele und Online Casino Spiele Branche. Nachdem die Glücksspielmesse zunächst vier Jahre lang in Las Vegas stattfand, hat sie nun seit zwei Jahren ihr Zuhause in London.Die Goldmedaille in der Kategorie „Supplier oft he Year“ erhielt NOVOMATIC für „ihre Leistungen als international verlässlicher und innovativer Technologielieferant“. Mag. Harald Neumann (CEO) und Mag. Thomas Graf (CTO) nahmen den Preis stolz in Empfang.Der Global Gaming Award wird in insgesamt 16 Kategorien verliehen. Eine Jury aus 50 führenden Branchenexperten der ganzen Welt wählt die Gewinner für die Produkt- und Dienstleistungsinnovationen aus. 165 Kandidaten waren nominiert. Die Global Gaming Awards zählen deswegen zu den seriösesten und fairsten Preisen der Gaming-Branche, denn die einzelnen Stimmen werden jede vom Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG überprüft. So ist sichergestellt, dass die Preisvergabe wirklich unabhängig geschieht, was nicht jeder Award von sich behaupten kann.„Die NOVOMATIC-Gruppe ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 30.000 Mitarbeiter. Die vom Industriellen Professor Johann F. Graf im Jahr 1980 gegründete Unternehmensgruppe verfügt über Standorte in mehr als 50 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 70 Staaten. Der Konzern betreibt selbst in rund 2.100 eigenen elektronischen Automatencasinos und Spielbanken sowie über Vermietungsmodelle insgesamt rund 255.000 Gaming Terminals und Video Lottery Terminals (VLTs).“Mit den vielen Tochtergesellschaften ist die NOVOMATIC-Gruppe ein Full-Service-Anbieter in allen Bereichen der Glücksspielbranche. Ein großes Omni-Channel-Produktportfolio von terrestrischen Gaming-Produkten bis hin zu Cash-Management-Lösungen stellt weltweit Partner und Kunden zufrieden. NOVOMATIC steht für „Online, Mobile und Social Gaming-Lösungen bis hin zu Lotterie- und Sportwetten-Lösungen sowie einer Reihe weiterer erstklassiger Produkte und Services.“