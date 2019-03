Recoverit - Gelöschte Bilder in vier Schritten wiederherstellen

Ein Formatierungsfehler oder ein versehentliches Löschen von Bildern passieren oft schneller als man denkt. Kann man die Fotos wiederherstellen oder sind sie für immer verloren?

Wer kennt es nicht? Man geht auf seine Traumreise, alles läuft wie geplant und natürlich hat man all die Momente auf Fotos verewigt…. denkt man. Denn zu Hause angekommen muss man feststellen: alle Bilder sind weg.Die Frustration in diesem Moment ist verständlich, aber nicht mehr nötig. Es gibt Hoffnung, denn Programme wie Recoverit , helfen euch, in wenigen Schritten die Urlaubserinnerungen wiederherzustellen. Ist die SD Karte allerdings beschädigt oder komplett kaputt, wird es schwierig an die verlorenen Dateien ranzukommen. Hierzu aber später mehr. Für alle anderen Fälle – versehentliches Löschen, Formatierungsfehler oder falsche Bedienung – hilft euch Recoverit.Der Wiederherstellungsprozess lässt sich in vier Schritten zusammenfassen:1. SD Karte mit dem Computer verbinden2. Das Programm Recoverit starten3. Modus „Wiederherstellung externer Geräte“ wählen4. SD Karte scannen und Bilder auswählen, die man wiederherstellen möchteAuf der Webseite von Recoverit findet ihr eine detaillierte Beschreibung zu dem Thema: Gelöschte Fotos von SD Karten wiederherstellen . Dort wird euch anhand von Bildern Schritt für Schritt erklärt, wie ihr beim Wiederherstellen eurer Bilder vorgeht. Dort findet ihr auch Tipps, wie ihr sogar Fotos von beschädigten SD Karten wiederherstellt. Also auch für dieses Szenario gibt es Hoffnung.Stellt ihr fest, dass eure SD Karte immer wieder Bilder verschluckt, kann das an einem Formatierungsfehler liegen. Hier empfiehlt sich, die SD Karte bis auf Weiteres nicht mehr zu verwenden, um sicher zu gehen, dass ihr gelöschte Fotos wiederherstellen könnt und diese nicht von der SD-Karte überschrieben werden und damit für immer verloren sind.Ihr fahrt eigentlich nie in den Urlaub und Fotos von euch wollt ihr erst recht nicht? Keine Sorge, auch für die verlorengegangene Mail vom Chef oder die gelöschte Liebeserklärung auf WhatsApp gibt es Möglichkeiten zur Wiederherstellung. Recoverit hilft euch gelöschte Fotos wiederherzustellen und das nicht nur von der SD Karte, sondern auch eurem Laptop oder PC. Zudem könnt ihr damit auch wichtige Nachrichten, E-Mails, Dokumente und sogar Video- und Audiodateien wiederherstellen. Das Programm unterstützt Festplatten, USB-Laufwerke, Papierkörbe und natürlich Speicherkarten. Dass bedeutet, dass ihr gelöschte Dateien von all diesen Geräten wiederherstellen könnt.Das Programm ist sowohl für Windows als auch für Mac OS X kostenlos verfügbar.Um Bilder, Videos und Mails wiederherzustellen, müsst ihr leidglich das Programm auf euren Desktop runterladen und dann der oben genannten Anleitung folgen. Speziell für Apple-User gibt es auf der Webseite eine Anleitung zur Foto Wiederherstellung aus dem Mac Papierkorb. Genau wie bei der Bilderwiederherstellung geht ihr vier einfache Schritte durch und habt so eure verloren gedachten Dateien wieder.