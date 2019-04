Online-Casinos in Dänemark mit Vorbildwirkung?

Dänemark macht große Schritte nach vorne bei der Handhabung und Legalisierung von Online Glücksspielanbietern. Finnlands Online Casinos begeistern mit hoher Qualität und stetig neuen Funktionen. Kann Deutschland noch etwas von den skandinavischen Ländern lernen?

Während in Deutschland nach wie vor kein einheitliches und vor allem eindeutiges Glücksspielgesetz existiert, geht Dänemark als Vorbild voraus. 2016 wurde hier das neue Glücksspielgesetz erlassen. Dieses verpflichtet Online-Casinos mit einer Ausrichtung auf dänische Kunden zur Einholung einer Lizenz der dänischen Glücksspielbehörde . Der Staat profitiert von diesem Gesetz durch Steuern in Höhe von 20 Prozent. Das Gesetz lässt keine Schlupflöcher, wodurch die Verfolgung und Sanktionierung von illegalen Anbietern strikt durchgezogen werden kann.In Deutschland gab es bis vor kurzem lediglich den Glücksspielstaatsvertrag . Dieser beinhaltete nur sehr vage Richtlinien für die Betreiber, die ein Umgehen des Gesetzes sehr einfach und eine Bestrafung im Verstoßfall fast unmöglich machte. Seit der Europäische Gerichtshof den Vertrag für unzulässig erklärte, versuchen die Bundesländer ein einheitliches Gesetz zu entwerfen. Das dänische Modell könnte hierfür als Vorbild dienen. Dort ist die Devise: wer eine Lizenz besitzt und somit Steuern zahlt, darf ein Online-Casino betreiben. Das sind auch gute Neuigkeiten für die Spielefirmen, denn diese Regeln sind leicht zu befolgen und sichern so die Legalität der Spiele.Für die Kunden ist das Gesetz insofern positiv, weil dänische Online Casinos von der Behörde lizenziert sind und strengstens vom Staat überwacht werden. Die Anbieter sind dadurch vertrauenswürdiger und der Nutzer kann sicher sein, dass das Lieblingsspiel legal angeboten wird. Wer sich trotz allem mit Spielautomaten Tricks und Spieltheorien beschäftigen möchte, der findet im Internet dazu reichlich Informationen.In Finnland gehört Glücksspiel schon fast zur Landeskultur. Vor allem Sportwetten und Spielautomaten finden so viel Anklang, dass sie sogar in Bahnhöfen und Supermärkten einen Platz haben. Es ist daher nicht verwunderlich, dass auch Online Glücksspiel in Finnland eine große Rolle spielt. Daher sind oft in Auflistungen der besten finnnischen Online Casinos weltweit bekannte Glücksspielanbieter vertreten.Die Geschichte des finnischen Glücksspiels geht weit zurück, doch ein Meilenstein war sicher die Einführung der ersten nationalen Internet-Lotterie 1996 des finnischen Lotto-Betreibers Veikkaus. Seitdem haben sich Online Casinos in Finnland stetig weiterentwickelt. Zu den neuesten Errungenschaften gehören Funktionen wie „Live Casino“ oder die Option des mobilen Casinos.Deutschlands Weg zur einheitlichen Regulierung für Online Glücksspiel wird wohl noch etwas Geduld fordern. Zunächst müssen die Länder einmal grundsätzlich darüber entscheiden, ob Online Casinos in Deutschland legal sind oder nicht. Ist diese Entscheidung getroffen, kann ein einheitliches Glücksspielgesetz verhandelt werden. Bei diesem Prozess können Modelle wie das dänische hilfreich sein.