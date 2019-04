Die populärsten Online-Spiele 2019

Das Slot-Spiel Book of Dead erfreut sich bei deutschen Casino-Fans einer immer größeren Beliebtheit.

Der Markt für Online-Casinos wächst in Deutschland und in weiten Teilen Europas stetig an und mit dem unaufhaltsamen Wachstum steigt auch das Spieleangebot der Betreiberfirmen. Besonders hoch im Kurs bei Online-Casino-Liebhabern stehen die vielen unterschiedlichen Slotmachines, die nahezu jedes Themengebiet abdecken. Von Spielen mit kleinen niedlichen Kätzchen bis hin zu Spielautomaten mit knallharten Wikingern gibt es kaum ein Thema das noch nicht als Slot-Game umgesetzt wurde. Fast täglich erhöht sich das Angebot in den Online-Casinos, da bekannte Casino-Provider wie NetEnt, Microgaming,YggDrasil oder Play’n Go immer ausgefallenere Ideen haben, um der großen Nachfrage und den Vorlieben des Casino-Publikums nachzukommen.Die Slot-Games haben sich über die letzten zwei Jahrzehnte extrem starke verändert und sind über die Jahre zu bunt animierten Mini-Spielen gereift. Die heutigen Spiele bieten der Casino-Kundschaft mit ihren zahlreichen In-Game-Features ein Höchstmaß an Unterhaltung. Slot-Fans begeistert vor allem die große Entscheidungsfreiheit innerhalb des Spielgeschehens, denn in vielen Situationen muss der Spieler selbst zur Tat schreiten und auswählen, wie es in dem Spiel weitergehen soll. Einige der entwickelten Casino-Spiele erfreuen sich bei dem Casino-Publikum besonders großer Beliebtheit und schaffen es Woche für Woche in die Hitliste der populärsten Casino-Games.Während in den internationalen Top-5-Charts immer wieder Slot-Hits wie Starburst, Gonzo’s Quest oder Vikings Go Berzerk auftauchen, stürzt sich die deutsche Casino-Fangemeinde aktuell fast ausschließlich auf das Spiel Book of Dead Book of Dead wurde von dem schwedischen Hersteller Play’n GO entwickelt und hat es in Windeseile zu einem der beliebtesten Slot-Games am Markt geschafft. Bei Book of Dead tritt der Held des Mini-Games, Rich Wild, eine abenteuerliche Reise in das antike Ägypten an. Durch das magische Buch der Toten (Book of Dead) bekommt der Protagonist des Spiels die Chance auf riesige Gewinne, die im Bestfall bis zu €500.000 ausmachen können.Der 5-Walzen-Slot begeistert mit gestochen scharfen Grafiken, tollen Soundeffekten und etlichen Game-Features. Es gibt zehn Gewinnlinien, die beliebig eingestellt werden können. Im Echtgeldspiel beträgt der Mindesteinsatz €0,10 Cent. Maximal kann ein Spieler €50 einsetzen. Durch Scatter, Wilds und die Bonusrunden lassen sich bei Book of Dead hohe Gewinne einfahren.Drei Scatter-Symbole auf den Tempelrollen aktivieren den Freispielmodus des Spiels, in dem sich für den Spieler die beste Gelegenheit auf eine dicke Auszahlung bietet. Im besten Fall spuckt der Spielautomat 20 Free Spins aus. Durch die Funktion erweiterbare Wilds sind in der Freispielrunde extrem hohe Gewinne möglich. Der gespielte Einsatz kann im Optimalfall einen 5.000-fachen Wert erreichen, der im Höchstfall den Hauptgewinn von €500.000 freisetzt. Wer also auf der Suche nach etwas Nervenkitzel ist und sich dazu die Chance auf eine halbe Million Euro bewahren möchte, dem ist dieses unterhaltsame Spiel nur wärmstens ans Herz zu legen.