Im Dschungel der Online Casinos zurechtfinden

In diesem Artikel erklären wir euch, wir ihr euch im Dschungel der Online Casinos zurechtfinden könnt.

Das ehemals exklusive Spiel in Spielbanken liberalisiert sich immer weiter und wird erstmals auch für Otto Normalverbraucher greifbar. Während man früher nämlich noch weite Anreisen in Kauf nehmen musste, um in einem Casino zu spielen, geht dies heutzutage bequem von zu Hause aus. Doch was gilt es beim Online Glücksspiel zu beachten, um einen sicheren und seriösen Casinozauber zu erleben?Der Markt der Online Casinos wächst laut Statista von Jahr zu Jahr weiter an und mit ihm auch diejenigen, die gerne mal eine Runde Roulette spielen oder die Walzen am einarmigen Banditen auf die Probe stellen wollen. Wie man dabei aber sicherstellt, in einem seriösen Online Casino zu spielen, treibt so manchen Glücksritter zu Recht um. Und die Antwort ist nicht so leicht zu geben. Denn, wenn man ehrlich ist, muss sie lauten: nicht alle Casinos im Internet sind auch wirklich seriös. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die Welt der Online Casinos und geben Ihnen einen guten Einblick, was dabei zu beachten ist und wie Sie gute und verlässliche Casinos im Internet finden.Während Spielbanken, wie jene in Baden-Baden durch ein schickes Interieur und hochwertiges Spielambiente begeistern, bestehen Online Casinos natürlich in erster Linie aus Grafiken und Sounds. Das Funktionsprinzip ist in beiden Spielbanken jedoch gleich. Casinos agieren als riesige Umverteilungsmaschinen. Was hierbei verteilt wird, sind natürlich die Verluste der Spieler.Wer also bisher gedacht hat, dass der eigene Verlust zum Gewinn für das Casino wird, der hat sich getäuscht. Schließlich bieten Glücksspiele auch die Chance auf Gewinne. Und diese müssen finanziert werden. Casinos nutzen hierzu den sogenannten Return to Player.Nehmen wir an, Sie würden mit einem Freund ein einfaches Münzwurfspiel um Geld eingehen. Beide setzen jeweils einen Euro ein. Landet die Münze auf Kopf, so erhalten Sie Ihren Einsatz zurück und den Einsatz Ihres Freundes als Gewinn. Das gleiche gilt natürlich auch umgekehrt, wenn die Münze auf Zahl landet. Für den Fall, dass die Münze durch Zufall weder auf Kopf, noch auf Zahl landet, vereinbaren Sie, dass das Spiel einfach wiederholt wird. Bei diesem Spiel würde der Return to Player 100% betragen. Alle Einsätze werden wieder verteilt.Casinos müssen - als wirtschaftliche Unternehmen - aber auch von etwas leben. Insofern bauen sie einen Hausvorteil in jedes Spiel mit ein. Ein Beispiel dafür könnte zum Beispiel sein, dass nun beide Einsätze an das Casino gehen, wenn die Münze auf den Rand fällt und somit weder Kopf, noch Zahl zeigt.Statistisch gesehen passiert das natürlich nicht oft. Allerdings würde es bereits reichen, um dem Casino ein finanzielles Auskommen zu bieten, wenn das Münzwurfspiel nur häufig genug mit den neuen Regeln gespielt werden würde.Was aber passiert mit Ihren Verlusten? Oder den Verlusten Ihres Freundes? Einfach. Der Großteil der Verluste geht an den Gewinner. Und genauso funktionieren alle Casinos. Nichts anderes ist beispielsweise die grüne Null beim Roulette.Ähnlich wie Banken, geht es bei Online Casinos daher eher um den Fluss des Geldes. Sowohl Banken, als auch Spielbanken verwalten Geld und leben von einem minimalen Prozentsatz, den sie für diese Dienstleistung berechnen. Daher auch der Begriff: Spielbanken.In Online Casinos gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten, um zu betrügen. Die eine ist sehr schwer zu bewerkstelligen - und das ist die Manipulation von Spielergebnissen. Die zweite hingegen etwas einfacher: das schlichte Nichtauszahlen von Gewinnen. Aber warum ist es schwer Spielausgänge zu manipulieren?Die Antwort liegt bei den Anbietern von Casinospielen. Zu Beginn der Online Casinos war es noch üblich, dass ein Online Casino seine eigenen Spiele programmierte. Und dabei bestand natürlich viel Spielraum für möglichen Betrug. Mittlerweile hat sich aber eine klare Arbeitsverteilung etabliert. Es gibt Hersteller von Slotmaschinen, Casinospielen und Live-Casino-Spielen. Und auf der anderen Seite eben Online Casinos, die die Spiele der Hersteller anbieten und dafür bezahlen.Stellt ein Softwareunternehmen ein Casino Spiel her, so wird dieses durch die zuständige Aufsichtsbehörde auf dessen Zufälligkeit geprüft. Anschließend werden die Server auf denen sich das Spiel befindet, verplombt und sind nicht mehr zugänglich. Die Spiele in den jeweiligen Online Casinos erhalten ihre Zufallszahlen also von einem Server, der durch eine staatliche Behörde gesichert wurde. Raum für Betrug gibt es hier keinen.Aber wie sieht es mit anderen Betrugsformen aus? Manche Casinos bieten seriöse Spiele an und halten sich an alle Regularien und Regeln. Mit der Ausnahme, dass eine Auszahlung hier praktisch nicht möglich ist. Vermeiden kann man dies, indem man hier ganz genau hinsieht. Normalerweise sind derartige Casinos nämlich entweder nicht lizenziert oder verfügen lediglich über eine Glücksspiellizenz aus Curacao in der Karibik. Innerhalb der EU sind solche betrügerischen Casinos hingegen selten.Allerdings lassen sich trotzdem einige unfaire Klauseln in den Bonusbedingungen und den AGB verstecken. Maximal mögliche Gewinne und beschränkte Auszahlungen sind hier ebenso zu benennen, wie Kontenschließungen nach Gutdünken. Man sollte sich also auch bei Online Casinos innerhalb der Europäischen Union kundig machen, bevor man dort um echtes Geld spielt.Um ein zuverlässiges Online Casino zu finden, sollte man darauf wert legen, dass das Casino über eine zuverlässige Glücksspiellizenz verfügt. Die älteste Lizenz für Glücksspiele im Internet ist innerhalb der Europäischen Union die Lizenz der Malta Gaming Authority (MGA). Nur wenn ein Online Casino über diese Lizenz (oder eine andere Lizenz der EU) verfügt, ist es auch wirklich verlässlich. Online Spielbanken, die entweder keine Glückspiellizenz haben oder ausschließlich über jene von eher unzuverlässigen Ländern (wie beispielsweise Curacao) verfügen, sollten nicht genutzt werden.Außerdem lohnt es sich, einmal im Internet nachzuforschen und nachzusehen, welche Reputation das Casino unter Spielern hat. Natürlich muss man hier genau hinsehen. Schließlich bewerten viele Spieler ein Casino bereits als schlecht, wenn sie Verluste erzielt haben. Das kann natürlich nicht Sinn der Sache sein, da es - wie oben erklärt - ohne Verluste auch keine Gewinne beim Glücksspiel geben könnte. Wenn aber regelmäßig Berichte zu finden sind, dass ein bestimmtes Casino Auszahlungen aus lapidaren Gründen verweigert, ist Vorsicht angesagt.Außerdem bieten viele Websites im Internet detaillierte Recherchen an und zeigen auf, wann das entsprechende Casino an den Markt gegangen ist und welche Unternehmen hinter dem Casino stehen. Allein dies hilft auch oft weiter, um herauszufinden, wie etabliert ein Casino ist. Als Faustregel gilt: je länger ein Casino am Markt ist, desto eher kann man ihm Vertrauen. Auch sind Casinos, die zu großen Konzernen gehören mit Sicherheit vertrauenswürdiger, als kleine Startups. Schließlich haben Unternehmen, die am Aktienmarkt gehandelt werden, durch Skandale auch deutlich mehr zu verlieren.Wer also mit Bedacht aussucht, wo er sein hart verdientes Geld einsetzt, wird dies auf keinen Fall bereuen. Mit diesen Tipps ist ein angenehmes und unterhaltsames Spiel auf jeden Fall schon mal mit ruhigem Gewissen möglich. Sodass das einzige, worüber man sich als Spieler Gedanken machen muss, die Spielergebnisse sind.