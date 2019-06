Die besten Fußball-Browsergames

Fußballfans in ganz Deutschland steht ein langer Sommer bevor. Auch wenn die Frauen-WM und U21-Europameisterschaft stattfinden, werden sich vor allem Fans der Bundesliga langweilen. Doch hier gibt es Abhilfe, denn heute stellen wir euch die besten Fußball-Browsergames vor, die das Internet zu bieten hat. Wer von euch spielt sie am erfolgreichsten?

Wer einmal als Manager im Fußball-Business tätig sein möchte, kommt in Goalunited Legends auf seine Kosten . Hier geht es vor allem darum, sein Team so weit wie möglich nach oben zu führen. Während der erste Aufstieg meist leicht fällt, wird es in der Folge hin und wieder schwieriger. Training und Aufstellung sowie die grobe taktische Ausrichtung sind eure Aufgaben. Wenn ihr eure Mannschaft verstärken möchtet, könnt ihr Transfers tätigen, sofern ihr die nötigen finanziellen Mittel dafür aufbringen könnt. Geld verdient ihr durch die Akquise von Sponsoren und die Spiele sowie positive Ergebnisse. Neben den Spielen selbst geht es für euch darum, das Stadionumfeld zu verbessern, etwa indem mehr Fanartikel produziert werden oder die Westtribüne vergrößert wird. Da es sich um ein Echtzeitspiel handelt, kann es einigen etwas langatmig vorkommen, doch abseits eines kurzen Logins am Tag ist nicht viel Arbeit vonnöten.Weniger spielerisch und deutlich realistischer wird es in Comunio. Zwar musst du auch eine Mannschaft managen, allerdings nur abseits des Platzes. Schließlich orientiert sich das Game an den realen Geschehnissen im Profifußball. Über die Losvergabe und den Transfermarkt könnt ihr ein eigenes Dreamteam zusammenstellen und es im Verlauf eines Wettbewerbs verfolgen. Am bekanntesten ist zweifellos die Bundesliga-Version, doch du kannst auch eine Mannschaft zur Copa América, in der Brasilien in den Live-Wetten der große Favorit mit einer Quote von 2,1 (Stand 14. Juni) ist, zusammenstellen. In der Liga zählen schließlich die wichtigsten Statistiken wie Tore und Vorarbeiten für die Punkte eines Spielers. Vor jedem Spieltag kann die Aufstellung verändert werden. Fazit: Kaum Arbeit, macht aber ganz viel Spaß.Wer den Begriff Battle Royale bereits aus dem Internetphänomen Fortnite kennt, kann sich dem Hype nun auch in Soccer Battle Royale hingeben. Hierbei handelt es sich um alles andere als ein Managerspiel, was den weitestgehend fußballfreien Sommer etwas verkürzen dürfte. Doch wie läuft das Spiel nun ab? Die Basis bildet ein rundes Spielfeld, auf dem 100 Fußballer stehen, während im Mittelkreis unzählige Bälle frei verfügbar liegen und von euch geschossen werden können. Ihr seid einerseits als Stürmer, andererseits auch als Torwart aktiv . Um die Gegner zu eliminieren, schießt ihr in ihr Tor hinein. Zur gleichen Zeit müsst ihr allerdings aufpassen, dass es keinem anderen Spieler gelingt, in euer Tor zu treffen. Leider gibt es keinen Multiplayer-Modus, sodass ihr in Soccer Battle Royale nur gegen die KI antreten könnt. Zugleich wird das Spielfeld immer kleiner, während die Anzahl der Spieler sinkt. Werdet ihr am Ende der Spieler sein, der übrig ist?Nutzt doch die drei in diesem Artikel vorgestellten Spiele, um euch durch den Sommer zu hangeln, ohne ganz auf den Fußball verzichten zu müssen! Vielleicht habt ihr sogar weitere Vorschläge für erstklassige Fußball-Browsergames? Teilt sie uns mit!