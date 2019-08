Boni oder Freispiele – Was bringt mehr im Online-Casino?

Anders als landbasierte Spielbanken, die es oftmals nur in großen Städten gibt, herrscht im Web ein reger Wettbewerb unter den Casinos.

Diese müssen sich nicht nur durch ihre hohe Qualität und ein starkes Google-Ranking punkten , sondern sich auch mit grandiosen Angeboten gegenseitig überbieten. Das ist besonders erfreulich für Kunden, denn mittlerweile bieten zahlreiche Plattformen bereits Boni von mehreren Tausend Euro an. Auch die Anzahl der Freispiele ist für viele Kunden interessant. Während sich einige Online-Casinos auf das Vergeben von Boni fokussieren, werben andere stärker mit Freispielen. Aber was lohnt sich für Kunden eigentlich mehr?Sogenannte Freispiele werden im Englischen als „Free Spins“ bezeichnet, was sich auf die drehenden Walzen von Online-Slots bezieht. Das bedeutet, dass Freispiele besonders für Fans von Spielautomaten interessant sind. Die Freispiele werden gerne bei einer Neuanmeldung verschenkt, können aber auch zu besonderen Ereignissen vergeben werden. Erscheint z. B. ein neuer Slot auf einer Plattform, rieselt es für Kunden oft Freispiele, damit diese das neue Spiel einmal kostenlos ausprobieren können. Wer als Neuzugang Freispiele erhält, muss dafür oft nicht einmal seine erste Einzahlung tätigen, sondern sich lediglich anmelden. Das ist natürlich besonders erfreulich, denn so können bereits die ersten Gewinne eingesackt werden, bevor überhaupt etwas eingezahlt wurde. Dabei muss man jedoch genau hinsehen, denn einige Online-Casinos bieten auch die Möglichkeit, Spiele kostenlos auszuprobieren, zahlen Gewinne aber bei der Probeversion auch nicht aus. Man sollte also genau darauf achten, ob es sich um ein Freispiel oder eine Testrunde handelt. Auch kostenlose Slot-Apps wie Ra Slot Spiele geben keine echten Gewinne aus. Wer gerne an Slot-Automaten spielt und neue Angebote kostenlos ausprobieren möchte, der sollte bei der Anmeldung in einem Online-Casino besonders auf die Anzahl der Freispiele achten.Besonders bei der Anmeldung in einem neuen Online-Casino warten großartige Boni auf Spieler. Der Einzahlungsbonus ist dabei oft besonders hoch, hängt jedoch von der Summe ab, die eingezahlt wurde. Viele Casinos bieten an, den eingezahlten Betrag zu verdoppeln. Dabei kann es zu beträchlichen Boni kommen. Diese bestehen zwar aus Echtgeld, lassen sich jedoch nicht einfach auszahlen, denn das wäre schließlich zu simpel. Stattdessen kann man sie in Spielen einsetzen und einen Gewinn erzielen. Anders als bei Freispielen kann man seinen Bonus für alle möglichen Spiele einsetzen. Wer nicht im Spielautomaten sitzen möchte, sondern sich lieber an einer Partie Poker oder Blackjack versucht, kann dafür einfach den Bonus verwenden und hoffentlich vermehren. Der Gewinn kann danach natürlich ausgezahlt werden. Anders als bei Freispielen hat man mit dem Bonus auch mehr Kontrolle über das eigene Spiel, denn man entscheidet selbst, wie viel man setzen möchte. Boni werden jedoch besonders am Anfang vergeben und kommen später nur selten vor, weshalb Freispiele langfristig oft interessanter sind. Es gibt jedoch auch Bonus Codes, mit denen Stammspieler noch Boni abkassieren können. Zum Beispiel Casino Bonus Codes von dieser Website eignen sich dafür perfekt. Dazu findet man auf der gleichen Website auch noch alle Informationen zu Angeboten für Freispiele und Boni, sodass man das perfekte Online-Casino für die eigenen Wünsche auswählen kann.Ob man bei der Wahl des passenden Online-Anbieters eher auf die Höhe der Boni oder die Anzahl der Freispiele achten sollte, hängt ganz von den eigenen Bedürfnissen ab. Eines ist jedoch klar: Beide haben ihre Vor- und Nachteile.