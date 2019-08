Die 5 NetEnt Slots mit dem höchsten RTP

Vielen ist dieser Hersteller ein Begriff, denn NetEnt ist eine Online Casino Spieleplatform, die die Branche im Sturm erobert. Das Unternehmen bietet eine der größten Bibliotheken von Slot Spielen an.

Die Spielautomaten sind einzigartig und verfügen über einige der beeindruckendsten Grafiken der Branche. Bei einer Auswahl an mehreren Dutzend Classic- und Video Slots ist es kein Wunder, dass die Plattform immer beliebter wird.Slot Liebhaber haben zwar gerne eine große Auswahl, fühlen sich aber möglicherweise nicht informiert. Es ist selten, dass ein Casino die erwartete Gesamtrendite für den Spieler veröffentlicht. NetEnt ist jedoch ein Hauch frischer Luft. Eine gute Anzahl von NetEnt-Casinos veröffentlich das RTP direkt in den FAQs zum Spiel. Mit diesen Daten haben wir eine Liste der 5 besten NetEnt-Automatenspiele zusammengestellt, um den größtmöglichen Nutzen aus Ihrem Spielgeld zu ziehen.Das Spiel das auf dem globalen Hit der Netflix-Serie Narcos basiert und sich um den vermutlich bekanntesten Drogen König handelt. Dieser Video Slot kommt mit 5 Walzen und 3 Reihen und hat ganze 243 Einsatzmöglichkeiten und einen RTP von 96.23 % . Hier gibt es viele Features dazu zählen Walking Wilds, die während des Gewinnens auf den Walzen stehen bleiben und sich bei jedem Dreh bewegen.Die Drive-by-Funktion, die einige der Symbole mit hohem Wert in Joker-Symbole umwandelt; und die berüchtigte Locked Up-Funktion, die (wenn aktiviert) einen zufälligen Münzgewinn verleiht. Wenn Sie ein Golden Locked Up-Symbol platzieren, können Sie noch mehr tolle Funktionen freischalten! 3 Streusymbole, die an einer beliebigen Stelle auf den Walzen 1, 3 und 5 erscheinen, bringen Ihnen 10 Freispiele.Es gibt keine Ruhe für die Bösen. Wenn Sie wirklich gewillt sind, Ihre Füße in die dunkle Unterwelt des Kolumbiens der 1970er Jahre zu tauchen, in der Pablo Escobar die Königin war, dann geben Sie diesem Slot auf jeden Fall eine Chance. Vaya con dios!Sie haben schon unzählige Male schamlos für diese Band Luftgitarren gespielt – jetzt können Sie Luftgitarre zu dem Slot spielen! Das Spiel bietet einen atemberaubenden Guns N Roses Soundtrack mit 5 epischen Hits zur Auswahl. Dieser Slot rockt wirklich!5 Walzen, 3 Reihen, 20 Leinen und eine unbegrenzte Menge an Faustpumpen! Dazu kommt ein Return to player Wert von 96.98 %! Dieser Video Slot bietet Wild-Substitutionen, Expanding Wilds, den Appetit auf Destruction Wild, ein Bonusrad, Bonussymbole, Encore Free Spins, Legend Spins, einen Solo-Multiplikator und ein Crowd-Pleaser-Bonusspiel.Die Fortsetzung des beliebten Jack Hammer-Slots, des Jack Hammer 2-Slots, ist mit einem RTP von 97,1% ausgestattet. Während Sie die Walzen neben dem berühmten Video-Slot-Charakter drehen und das Böse bekämpfen, haben Sie die Chance, in Online-Casinos große Gewinne zu erzielen - insbesondere während der Funktion Sticky Win.In der Sticky Win-Runde drehen sich die Walzen erneut, um mehr Gewinne zu erzielen. Außerdem können mit einem x2-Multiplikator und zahlreichen zufälligen Wilds Freispiele gewonnen werden.Auf Platz zwei steht der äußerst beliebte Blood Suckers-Slot mit seinen 25 Gewinnlinien, dem ewig beliebten Vampir-Thema und 98% RTP an der Spitze der RTP-Liste.Abgesehen von seinem unglaublich hohen RTP, was diesen Slot so lohnenswert macht, ist die Tatsache, dass Sie 10 Freispiele gewinnen können, bei denen alle Gewinne verdreifacht werden. Hier hört der Spaß jedoch nicht auf - Sie können immer zusätzliche Freispiele gewinnen. Außerdem gibt es ein Bloody Hammer-Bonusspiel, das Ihnen möglicherweise zusätzliche Münzgewinne bringt.Alles, was Sie tun müssen, ist, diese NetEnt-Slots mit dem höchsten RTP-Wert zu knacken, Spaß zu haben und… viel Glück beim großen Gewinn!Auf Platz 1 steht ein Spielautomat der wahnsinnige 99 % als RTP bietet! Mega Joker ist ein Slot mit 2 × 3 Walzen und 5 Gewinnlinien und mehreren Münzen, der ein Grundspiel, einen Supermeter-Modus und einen progressiven Jackpot bietet.Der Supermeter-Modus, der auf den oberen Walzen gespielt wird, kann auf einer der 4 Einsatzstufen auf allen 5 Einsatzlinien gespielt werden. Mystery-Gewinne werden für Joker mit einem Einsatz von 100 und 200 ausgezahlt. Sie können jederzeit Supermeter-Credits sammeln und in den Basismodus wechseln. Sie haben auch die Möglichkeit, den zufällig ausgewählten progressiven Jackpot im Basismodus zu gewinnen.