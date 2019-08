Goodgame Studios feiern 10 Jahre Goodgame Poker

Goodgame Poker war das erste Spiel des Hamburger Entwicklers Goodgame Studios. Nun wurde am 16, August 2019 schon der zehnte Geburtstag des immer noch sehr beliebten Online-Poker-Spiels gefeiert. Neben einigen neuen Items im Ingame-Shop gibt es zum Jubiläum vor allem eine technische Rundumerneuerung. Goodgame Poker läuft ab sofort auf HTML5.

Im Jahr 2009 brachten Goodgame Studios aus Hamburg ihr erstes Spiel heraus und legten damit einen Grundstein für eine herausragende Karriere zu einem der führenden Spieleentwickler Deutschlands. Nun sind zehn Jahre vergangen – Zeit, Geburtstag zu feiern! Mit zahlreichen Aktionen im Spiel und den sozialen Medien, neuem Content im Game-Shop und einer Frischzellenkur bedankt sich der Hamburger Spieleentwickler bei den treuen Fans, die Goodgame Poker auch nach einem Jahrzehnt immer noch zu einem der beliebtesten des Hauses machen.Zum Jubiläum sagt das Team hinter dem Spiel und natürlich auch der CEO von Goodgame Studios Oleg Rößler gerne und überschwänglich Danke. “Zehn Jahre Goodgame Poker ist ein besonderer Meilenstein für das Unternehmen. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern nicht nur dafür, dass sie unser erstes Spiel entwickelt haben, sondern sich tagtäglich und unermüdlich um dessen fortlaufenden Service kümmern. Ein ganz besonderen Dank an dieser Stelle natürlich auch an unsere treuen Spieler und die aktive Community, die uns bereits seit vielen Jahren unterstützen.” Dafür gibt es im Spiel jede Menge Jubiläumsitems für noch mehr Spaß beim Online Poker wie ein exklusives T-Shirt für den Avatar.Natürlich gibt es neben den Geburtstagaktionen auch noch ein ganz besonderes Geschenk an die Spieler. Goodgame Poker ist ursprünglich ein Spiel, welches auf Flash basiert, was vor zehn Jahren ganz normal war. Zum zehnten Geburtstag nun gibt es neben neuem Content ein technisches Upgrade, denn die technische Entwicklung ist weiter fortgeschritten. So präsentiert sich der Klassiker aus dem Hause Goodgame jetzt in HTML5. Damit ist nun auch der Dinosaurier wie sein Bruder Goodgame Empire oder die Schwester Goodgame Big Farm auf dem neuesten Stand. Ein Zeichen dafür, dass man in Hamburg noch lange nicht daran denkt, Goodgame Poker in den Ruhestand zu schicken.Alles andere bleibt gleich im beliebten Online-Poker-Spiel. Die hübschen Grafiken und das Gameplay haben sich bewährt und verdienen Kultstatus. Man erstellt seinen Avatar und dann kann es auch gleich losgehen. Sechs tägliche Turniere warten auf echte Pokerfaces. In den Turnieren kann man mit Freunden an einem Tisch spielen und mit ein paar Geschenken die Freundschaften pflegen. Es geht dabei nicht um echtes Geld, das ist klar, aber Spielspaß in einer mitreißenden Atmosphäre ist garantiert. Für noch mehr Action gibt es Booster, die zusätzliche Erfahrungspunkte oder Pokerchips geben.Goodgame Studios ist ein Spieleentwickler, der im Jahr 2009 gegründet wurde. Somit feiert nicht nur Goodgame Poker, sondern das ganze Unternehmen in diesem Jahr sein zehntes Jubiläum. Das Unternehmen ist spezialisiert auf das Free-to-Play-Segment im Mobil- und Browserbereich. Die Spiele von Goodgame Studios sind in 26 Sprachen übersetzt, Goodgame Poker gibt es in 17 Sprachversionen. Die erfolgreichste App des Hamburger Studios ist Empire: Four Kingdoms mit über 190 Millionen registrierten Nutzern. Heute gehört Goodgame Studios zur Stillfront Group, in der sich auch andere Entwickler wie Bytro Labs, Cold-Wood Interactive, Playa Games oder auch Power Challenge als nahezu unabhängige Tochterstudios tummeln.