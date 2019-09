Fußballer managen als Online-Spiel

Wem die spannenden Fußballspiele der Bundesliga oder gar der WM nicht genug sind, der greift oftmals auf Spiele wie FIFA zurück, um seine Liebe zum Sport auf dem Bildschirm auszuleben.

Aber nicht nur die großen Konsolenspiele sind es Wert, gespielt zu werden, denn auch für den Browser stehen spannende Games zur Auswahl. Besonders Managersysteme werden oftmals als MMORPGs angeboten und erfordern dabei jede Menge Strategie, um sich gegen die anderen Teams durchzusetzen. Wir stellen euch die besten Games für begnadete Manager vor!Das Browserspiel OFM ist bereits seit 2003 auf dem Markt und verbucht immer noch hohe Spielerzahlen. In dem Spiel, das mittlerweile in 32 Ländern verfügbar ist und auch in verschiedene Sprachen zur Verfügung steht, wird ein Ligasystem verwendet, das den deutschen Ligen ähnelt, jedoch nicht auf reale Mannschaften setzt. Dabei muss sich jeder Spieler ein eigenes Team zusammenstellen, das entweder aus dem Amateur- oder dem Transfermarkt stammen kann. Für Neueinsteiger ist natürlich der Amateurmarkt erschwinglicher, auch hier gibt es Spieler mit Potenzial. In OFM ist es besonders wichtig, sich einen guten Tormann und einen starken Mittelstürmer ins Team zu holen, diese beiden Spieler sind für den Erfolg des Teams maßgeblich. Im Laufe des Spiels können die Teammitglieder außerdem durch Erfahrungs- und Trainingspunkt besser werden. Dazu besitzt jeder Anfänger im Spiel ein kleines Stadion, in dem jeden Tag Liga- oder Freundschaftsspiele abgehalten werden. Mit der Zeit kann das Stadion natürlich vergrößert werden. Jetzt muss man nur noch seine Strategie wählen und entscheiden, ob man auf aggressive Spielzüge setzt und die eine oder andere rote Karte riskiert oder ob man sich an alle Regeln hält.Die Spielreihe Football Manager bringt jedes Jahr ein neues Computer- und Konsolenspiel auf den Markt, das die neuesten Spieler und Auswertungen der offiziellen Ligen beinhaltet. Auch die deutschen Ligen sind seit einigen Jahren mit im Programm und so können Fans der deutschen Mannschaften auf die echten Spieler zugreifen. Der Football Manager Online ist eine MMORPG-Version des Spiels, die 2015 von Sega veröffentlicht wurde. In der Online-Version kann gegen andere Spieler angetreten und sogar eine Partie gegen die eigenen Freunde gespielt werden. So findet man schnell heraus, wer der Beste im Freundeskreis ist. Die Entwickler von Football Manager stecken viel Zeit in die Recherche der Fußballspieler und haben ein ausgeklügeltes Bewertungssystem, das selbst von den Profis am Transfermarkt Interesse erweckt hat. So sollen immer wieder Fußballvereine vor dem Kauf eines Spielers für Informationen der Researcher bezahlen und sich an den Daten des Football Managers orientieren. Auch Sportwetten Anbieter wie Betfair nutzen hochwertige Expertenmeinungen, um ihre Quoten für Matches festzulegen. Wer also mit den echten Spielern und Teams verhandeln und sie aufbauen möchte, der ist im Football Manager genau richtig.Einmal der Manager eines starken Fußballvereins zu sein, ist für viele Fans ein echter Traum. Auch wenn es im wahren Leben vielleicht nicht zum Leiter einer Mannschaft ausreicht, so haben Spieler in großartigen Spielen wie dem OFM oder dem Football Manager die Chance, einmal zu spüren, wie sich der anspruchsvolle Job wirklich anfühlt.