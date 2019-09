Casino: Mathematik des Spieleifers

Viele Menschen lieben Casinos. Hier eine Übersicht der beliebtesten Spiele in einem Casino.

Schließlich ist die Strategie dieses Geschäfts - die Spieler gegen das Casino - so kompetent und feinfühlig in Bezug auf die erste aufgebaut, dass es dem Verlierer kaum in den Sinn kommt, in der Tasche eines anderen Spielers nach seinem Geld zu suchen. Er hat im Casino verloren, ohne zu schummeln. Das Casino braucht keinen Betrug. Ein Geschäft, das auf strengen mathematischen Gesetzen beruht, verlässt dank kalkulierter Regeln einen Teil des Kundengeldes an der Kasse. Idealisten können an Glück glauben und Theorien des Sieges erfinden - aber der Zufall wird immer noch im Dienst der Eigentümer der Institution stehen und ihr Einkommen in direktem Verhältnis zur finanziellen Aktivität der Spieler erhöhen.Laut der American Gaming Association bevorzugen die Spieler, die gerne ihre Freizeit in Las Vegas Casinos verbringen, folgende Spiele: 74 % der Spieler bevorzugen Spielautomaten, 14 % - Kartenspiele, 7% - Würfelspiele (Craps) und nur 5 % Roulette. Und dennoch bleibt dieses Spiel ein Symbol des Casinos. In der europäischen Version hat das Rouletterad 37 Zellen, von denen 18 rot und 18 schwarz nummeriert sind, und letztere heißt Null. Amerikanisches Roulette hat eine zusätzliche Nummer - eine weitere Null. In europäischen Casinos gibt es überall europäisches Roulette. Am Roulettetisch wird ein spezielles Spielfeld gezogen, auf das die Spieler ihre Einsätze machen. Es können mindestens 11 Arten vorhanden sein. Am primitivsten - bei Rot oder Schwarz, bei geraden und ungeraden Zahlen, bei kleineren oder größeren. Sie werden 1 zu 1 ausgezahlt, d.h. für jeweils 100 Euro, die Sie setzen, erhalten Sie weitere 100, falls Sie gewinnen. Die riskanteste Wette ist eine der Zahlen. In diesem Fall ist die Chance 1 von 37, aber im Falle eines Gewinns erhalten Sie das 35-fache Ihres Einsatzes und Ihre Wette bleibt bei Ihnen. Nun, wenn Null herausfällt, dann nimmt das Casino alle Einsätze entgegen.Echte Zocker mögen Roulette nicht, weil hier alles vom Fall abhängt. Sie bevorzugen Karten, die bestimmte Fähigkeiten des Spielers erfordern. Die beliebtesten Kartenspiele im Casino sind Blackjack und Poker. Es können mehrere Personen am Blackjack teilnehmen, und alle spielen gegen die vom Dealer vertretene Institution. Vor Spielbeginn werden die getätigten Einsätze an besonders gekennzeichneten Stellen auf den Tischkästen platziert. Dann teilt der Geber zwei offene Karten an die Spieler und sich selbst aus und lässt eine seiner Karten geschlossen. Danach entscheidet jeder nacheinander, ob er mehr Karten nimmt, um eine Zahl nahe 21 zu erhalten, aber nicht mehr. Normalerweise sind sechs Kartenspiele mit 52 Karten am Spiel beteiligt, wobei „Bilder" auf 10 Punkte und Asse auf 1 oder 11 geschätzt werden. Die Kombination aus einem Ass und einer Karte mit einem Wert von 10 Punkten wird als Blackjack bezeichnet. Wenn keiner der Spieler Blackjack hat, erhalten diejenigen, deren Ergebnis näher an 21 liegt, einen Gewinn. Ein Blackjack-Spieler hat viele Möglichkeiten. Wenn ihm zwei Anfangskarten erfolgreich erscheinen, kann er den Einsatz verdoppeln oder seine Kombination in zwei teilen (Іplit), wodurch ein erfahrener Spieler die Chancen verbessern kann. Wenn er die Karten nicht mag, kann er aufgeben und nur die Hälfte des Einsatzes verlieren.