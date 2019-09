Spielautomaten kostenlos spielen: Warum dies viele machen und wo das geht

Die Glücksspiel-Branche wächst heutzutage stärker als viele anderen Sektoren weltweit. Das Online Casino wird immer beliebter und auf dem Platz Nummer Eins stehen auch heute die Spielautomaten.

Besonders die Vielfalt, die unterschiedlichen Designs und die vielen Funktionen der Slots begeistern die Spieler.Bereits 1887 gab es den ersten Spielautomaten. Seitdem wurden tausende Spiele entwickelt und werden nun in den verschiedenen Casinos präsentiert, oft mehrere hundert auf einer Website. Spielautomaten online zu spielen hat viele Vorteile, die wir im nachfolgenden vorstellen möchten. Dabei reden wir über:- Auszahlungsquoten- Funktionen- Kostenlos testenBevor wir die Vorteile einer Testversion präsentieren, können wir unter anderem das Vulkan Vegas Casino für dies empfehlen. Die Vulkan Online Automatenspiele sind kostenlos verfügbar. Dafür muss man sich nicht einmal anmelden oder sonstige Bedingungen erfüllen. Die Spiele werden über den Demo-Button aktiviert und nach einer kurzen Ladezeit kommt man auch schon in das Interface für die Spiele.Die Website beinhaltet die Slots von 35 Herstellern. Auch beliebte Automaten wie Gonzos Quest sind dabei, um getestet zu werden. So kann man sich viel Zeit und Geld ersparen, wie wir im nächsten Abschnitt erklären werden. Zugleich bietet das Casino ein schönes Design rund um den Slot und erzeugt auch ohne richtige Wetteinsätze eine nette Casinoatmosphäre.Da es eine derartige Vielfalt an Spielautomaten gibt, kann man schnell den Überblick verlieren. Aus diesem Grund sollte man sich vorher über einen Automaten informieren, da jedes Spiel unterschiedliche Eigenschaften und Funktionen hat. Außerdem setzt man sonst sein Geld, welches man genauso gut für andere Dinge ausgeben könnte, bei einem vielleicht nicht lukrativen Automaten.- Stattdessen bietet das Online Casino heutzutage den fantastischen Vorteil, einen Spielautomaten zu testen. Denn so erfahren wir mehr über den Aufbau und auch die Atmosphäre, die der Slot erzeugt. Dies ist in einer Spielhalle natürlich nicht möglich: Würde jeder den Automaten erstmal testen, würden nicht genug Einnahmen entstehen.- Wie erwähnt ist auch die Atmosphäre eines Automaten wichtig. Denn nicht nur die Features entscheiden darüber, ob ein Spieler Spaß hat und sich beim Glücksspiel wohlfühlt. Deswegen erlauben kostenlose Versionen den Nutzern, dies direkt zu erleben, anstatt nur in Reviews darüber zu lesen.- Die wichtigste Funktion ist natürlich das Kennenlernen der Extras. Manche Features sind schwierig zu erklären und lassen sich am einfachsten beim Spielen nachvollziehen. Außerdem erhält der User einen Eindruck von der Gewinnhöhe und Häufigkeit, also von der Volatilität eines Spielautomaten.- Natürlich kann man den Spielautomaten aber auch einfach aus Spaß spielen, wenn man die fiktiven Gewinne interessant findet. Viele moderne Automaten haben so viele Funktionen oder sogar Minispiele integriert, dass auch das Spielen ohne Einsatz einen gewissen Reiz für sich hat. So erlebt man das Casino, ohne in die Gefahr eines Geldverlustes zu kommen.Im Online Casino sollte vor allem das Vergnügen im Vordergrund stehen. Wer einen effektiven Gewinn erwartet oder sich finanziellen Erfolg durch Glücksspiel verspricht, gefährdet sich selbst. Natürlich ist bei derartigen Spielen immer ein hohes Suchtpotential vorhanden, deswegen sollte man das Risiko gering halten.- Zum einen sollte man bei den Spielautomaten welche mit hoher Auszahlungsquote auswählen. So reduziert man die Gefahr, bei seinen Einsätzen viel zu verlieren. Generell sollten die Wetteinsätze gering sein, um durch möglichst viele Spins an die durchschnittliche Auszahlungsquote heranzukommen. Deswegen ist es auch wichtig, sich Limits zu setzen und diese nicht zu überschreiten.- Neben der Auszahlungsquote ist die Volatilität eines Automaten zu beachten. Zur Erklärung: Ein Spielautomat mit vielen, aber kleinen Gewinnen besitzt eine niedrige Volatilität, also eine geringe Schwankung der Auszahlungswerte. Automaten, die jedoch sehr hohe Gewinne auszahlen, zahlen diese natürlich seltener aus.- Außerdem: Lassen Sie sich nicht von Jackpot Slots blenden, wenn diese keine guten Grundeigenschaften haben. Häufig haben derartige Spiele sehr geringe Auszahlungsquoten von weniger als 90%, was aber natürlich nicht durch die winzige Chance auf den Jackpot gerechtfertigt wird. Auch wenn diese Automaten mit lebensverändernden Summen winken, sollte man hier vorsichtig sein.Auch heute erfreuen sich Spielhallen weiterhin großer Beliebtheit. Für viele Nutzer erscheinen diese vertrauenswürdiger als eine Website, die vielleicht die Zahlung verweigern könnte.Doch heutzutage gibt es aufwändige Lizenzverfahren, die ein Online Casino durchlaufen muss, um seine Zertifizierung zu erhalten. Zudem ist es nur natürlich, dass ein Online Casino deutlich bessere Konditionen anbieten kann als eine Spielhalle: Viele tausend Spieler können gleichzeitig auf einen Automaten zugreifen und so gleichzeitig für Gewinne auf der Website sorgen.In der Spielhalle kann jeder Automat nur einzeln genutzt werden und die Kosten rund um das Casino herum sind sehr hoch. Deswegen sind Auszahlungsquote von 80% keine Seltenheit. In Online Casinos hingegen sind bis zu 98% Auszahlungsquote möglich. Die Verluste in einer Spielhalle sind meist also deutlich größer als im Online Casino.