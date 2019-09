Zynga als Opfer von Cyberangriffen

Cyber-Angriffe sind leider in den heutigen Geschäftsabläufen nicht mehr wegzudenken. Erst kürzlich traf es Zynga. Hacker konnten wahrscheinlich auf einzelne Spielerinformationen der Games Word with Friends und Draw Something zugreifen. Natürlich hat das Unternehmen sofort alle wichtigen Gegenmaßnahmen eingeleitet.

Leider gehören in unserer digitalen Welt des Business und der Freizeitgestaltung auch immer wieder Cyber-Angriffe auf Unternehmen, Vereine, gemeinnützige Organisationen und staatliche Einrichtungen dazu. Immer wieder sind auch Gaming-Firmen Opfer der Hacker-Angriffe. Während wir friedlich nach Hacks für einen Zynga Poker oder Casino777 Bonus Code suchen, sind die richtigen Hacker damit beschäftigt, die Spielefirmen anzugreifen. Die Ziele der Hacker sind so ungewiss wie vielfältig. Spielerinformationen, E-Mail-Adressen, Finanzdaten oder einfach nur, um den Firmen zu zeigen, wo sie Sicherheitslücken haben – eines ist gewiss: solche Angriffe sind alles andere als positiv für die Unternehmen und natürlich auch illegal.Letzens traf solch ein Cyber-Angriff das Spieleunternehmen Zynga, welches schon jahrelang für Casual Games wie Merge Dragons, Empires & Puzzles, aber auch Social Casino Games wie Zynga Poker bekannt ist. Der Angriff der Hacker richtete sich gegen die Spiele Words with Friends und Draw Something, zumindest bestätigt Zynga, dass Spieleaccounts dieser Games betroffen waren. Beide Games feierten gerade erst ihren 10. Geburtstag – kein schönes Geschenk! Zynga räumte ein, dass die Hacker wahrscheinlich auf Spielekontoinformationen zugreifen konnten, allerdings sollen die Angreifenden nicht auf Finanzinformationen zugegriffen haben. Zumindest wird dies als äußerst unwahrscheinlich erachtet. Natürlich hat Zynga sofort Gegenmaßnahmen eingeleitet, um die Konten der Benutzer vor ungültigen Anmeldungen zu schützen, und wird die Spieler auf dem Laufenden halten.Zynga hat nach der Cyber-Attacke natürlich sofort reagiert. Die Sicherheitssysteme wurden überprüft, eine Untersuchung wurde eingeleitet. Das Unternehmen hat auch führende forensische Unternehmen von Drittanbietern zur Klärung der Identitäten der Hacker und vor allem des Umfangs des Zugriffs hinzugezogen. Zudem wurden die Strafbehörden kontaktiert. Dieses umfängliche Maßnahmenpaket ist nicht nur hinsichtlich des Schutzes der Spieler und ihrer Informationen sowie der Aufrechterhaltung des Vertrauens in Zynga als Spieleanbieter wichtig, sondern auch, um Sammelklagen wegen Vernachlässigung der Sicherheit der Daten zu verhindern. Zuletzt wurde Fortnite-Anbieter Epic Games wegen einem Sicherheitsverstoß verklagt. Dieser und einige andere Fehler, die das Unternehmen nicht korrigierte, hatte Hackern ermöglicht, an persönliche Informationen von Spielern zu gelangen.Zynga ist einer der weltweit führenden Anbieter von interaktiver Unterhaltung, also von Spielen. Spezialisiert auf Casual Games in einem Mix aus Adventure, Strategie, Puzzle, Casino und Racing begeistert das breite Portfolio an Zynga-Games Millionen Spieler, ja Zynga spricht gar von einer Milliarde, auf der ganzen Welt. Die Spiele von Zynga sind in über 150 Ländern erhältlich. Auch die Plattformen sind dabei so vielfältig wie die Spiele. Im Browser, auf dem Smartphone oder Tablet, aber auch auf den sozialen Plattformen wie Facebook kann man die Zynga-Spiele spielen. Das Unternehmen wurde 2007 in San Francisco gegründet und hat mittlerweile Departments in den USA, Kanada, Finnland, der Türkei, Indien, Großbritannien und Irland. Bekannte Spiele sind die Dauerbrenner CSR Racing, Zynga Poker und natürlich Farmville. In den letzten Jahren aber kamen Dutzende erfolgreiche Games hinzu. Die letzten Neuheiten sind Game of Thrones Slots Casino, Tiny Royale und Merge Dragons.