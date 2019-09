THUNDER CASH LINK von Novomatic ist in den USA ein Hit

Im April wurde der brandneue Linked Progressive Jackpot THUNDER CASH LINK von Novomatic auf der NIGA Indian Gaming Tradeshow and Convention vorgestellt und seitdem gibt es für die US-Casino-Spieler kein Halten mehr. Wo auch immer die Spielgeräte aufgestellt werden, sind sie ein Publikumsmagnet. In mehr als 30 Casinos werden die am laufenden Band produzierten Fun-Maschinen in den nächsten Monaten einziehen.

Millionen Menschen sind begeisterte Casino-Gänger. Und auch, wenn immer mehr Online-Casinos mit Bonus Codes versuchen, mehr und mehr Menschen in die digitalen Spielwelten zu locken, sind auch die klassischen Casinos in der wie mans schön sagt realen Welt weiterhin extrem beliebt. Vor allem, wenn es neue Spielautomaten gibt, die ausgeklügelte Spiele mit einem fantastischen Spielgefühl am Automaten verbinden. So, wie die brandneuen Linked Progressive Jackpot THUNDER CASH LINK von Novomatic, die im April auf der NIGA Indian Gaming Tradeshow & Convention, die in den USA zu einem echten Hit geworden sind. In mehr als 30 Casinos sollen die neuen Geräte in den nächsten Monaten ausgerollt werden und natürlich diesen eindrucksvollen Erfolg, der mit dem Ersteinsatz im Pechanga Resort & Casino begann, weiter fortsetzen.Der durchschlagende Erfolg der THUNDER CASH LINK von der Westküste bis hin in den Mittleren Westen der USA soll natürlich ausgebaut werden. „Das Signage-Design ist einzigartig und zieht die Aufmerksamkeit der Spieler von überall im Casino auf sich“, sagt Mel Adair, Managing Partner bei A&W Enterprises in Oklahoma. "Dieses Paket hat eine tolle Wirkung auf die Besucher. Vertraute Spielmechanik und starkes Design sind die perfekte Kombination. Wir haben Gäste, die speziell wegen diesem Spielangebot wiederkommen und ihren Freunden von diesen Spielen erzählen. Das Design unterscheidet diesen Progressive Link von Progressive-Produkten ähnlichen Stils, die schon länger in den Casinos laufen. Wir sind mit der bisherigen Performance sehr zufrieden."Die Beschreibung des neuen Progressive Link von Novomatic scheint also nicht übertrieben, was nicht nur die Zitate erster Anwender-Casinos, sondern auch die Resonanz der Casino-Spieler beweisen. Mit vom Spieler wählbarer Multi-Denomination und mehrstufigem Jackpot ist das THUNDER CASH LINK-Paket für jeden Casino Floor ein Gewinn. Das attraktive Blitz-und-Donner-Design in hellem Magenta, das ausgeklügelte Angebot an Spieletiteln wie Emperors China, Empress of the Pyramids und The Great Conqueror und deren packende Bonus-Features, ‚Coin Respin‘ sowie Freispiele machen diesen Linked Progressive zum Anziehungspunkt für eine Vielzahl von Spielern. Mit der ansprechenden Jackpot-Mechanik sowie der insgesamt imposanten Erscheinung im Casino zieht der Link die Aufmerksamkeit und Begeisterung der Gäste auf sich, während der Jackpot-Donner rollt.Die Vize Präsidentin Marketing und Produkt Management bei Novomatic America, Kathleen Mc Laughin sieht bei den THUNDER CASH LINK-Installationen weiterhin einen deutlichen Aufwärtstrend und eine wachsende Nachfrage der Spieler. "Das Signage-Design war eine Abkehr von allem Anderen auf dem Markt. Mit den unterhaltsamen Titeln unter der Marke THUNDER CASH LINK, dem soliden Auftritt und dem lebendigen Look hat dieses Produkt das Interesse der Spieler und letztendlich den Umsatz deutlich gesteigert." Und auch Rick Metzler, der CEO und President von Novomatic America bestätigt den Erfolg und sieht mit den noch folgenden Linked Progressive-Themen, die noch in diesem Jahr das Licht der Welt erblicken, ein superaufregendes Jahr für das Unternehmen in Nordamerika.