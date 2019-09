Traffic Puzzle von Huuuge fährt eine Million Dollar Umsatz in acht Wochen ein

Erst wenige Monate ist das neue Match-3-Spiel Traffic Puzzle von Huuuge Games auf dem Markt, da gab es schon etwas zu feiern. Nur acht Wochen nach dem Release kommt der Titel schon auf über eine Million US-Dollar Umsatz. Das Geheimnis hinter dem Erfolg sind Huuuge Publishing und eine Menge Ehrgeiz auch auf dem mobilen Markt für Casual Games in der oberen Liga mitzuspielen.

Huuuge Games kennt man vor allem durch Casino-Spiel wie Huuuge Casino, in denen man sein Talent am Einarmigen Banditen, seine Roulette Strategie oder sein Händchen fürs Pokern beweisen kann. Aber Huuuge Games hat auch andere mobile Spiele, zum Beispiel seit kurzem Traffic Puzzle, ein klassisches Match-Three-Game im Huuuge-Gewand. Und auch hier feiert Huuuge Games große Erfolge, denn nach nur acht Wochen in den App-Stores erreichte Traffic Puzzle schon einen Umsatz von mehr als 1 Million US-Dollar. Was ist das Geheimnis hinter dem Erfolg des polnischen Unternehmens, welches auch im Casual-Games-Bereich nun richtig durchstarten will und wohl auch kann?Ein kleines Stück des Geheimnisses von Traffic Puzzle ist sicherlich, dass hier ein klassisches Match-3-Game mit Block-Puzzle und Cart-Elementen gemixt wurde. Dazu kommt natürlich das althergebrachte und nicht zu bändige Spielprinzip, welches viele dieser Games so erfolgreich macht. In Traffic Puzzle kombiniert man verschiedene Fahrzeuge miteinander, und versucht, die Vorgaben des Levels zu meistern. Dabei helfen natürlich Booster und Joker, die man gewinnen, aber vor allem auch kaufen kann. Traffic Puzzle wurde für Huuuge Games vom polnischen Entwickler Picadilla gebaut und mit dem Know-how von Huuuge Publishing vertrieben.Huuuge Publishing ist der in diesem Jahr neu geschaffene Bereich bei Huuuge Games, in dem Casual Games für mobile Endgeräte entwickelt und vertrieben werden sollen. Bisher hat das Unternehmen mehr als 200 Millionen Dollar in den Bereich gesteckt und das soll noch lange nicht alles gewesen sein. Huuuge Publishing baut mehr und mehr Kooperationen mit Entwicklern und Studios auf, die vom kleinen Indie-Studio bis hin zu großen Entwicklern der Welt reichen. „Es gibt erstaunliche Entwickler auf der ganzen Welt, und seit Huuuge gelernt hat, wie man großartige kostenlose Spiele bedient und vermarktet, nutzen wir mit Huuuge Publishing unser Know-how, unsere Größe und - ehrlich gesagt - unsere Marketing-Kräfte, um ein riesiges Angebot zu machen Gelegenheit für die besten Schöpfer, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir möchten wirklich, dass Sie uns mit Ihren Spielen begeistern, und wir hoffen demütig, dasselbe zu tun. Huuuge Publishing wird bei allen wichtigen Gaming-Events anwesend sein und wir freuen uns darauf, mit all Ihren Entwicklern zusammen zu spielen“, sagt Huuuge selbst über die Anstrengungen in diesem Segment.Schon die erste dieser Kooperationen trägt nun also Früchte, richtig viele Früchte, kann man sagen. Chris Kusak, Head of Publishing bei Huuuge Games, erläutert die Gründe für die Zusammenarbeite mit dem polnischen Studio Picadilla folgendermaßen: „Sie waren von Anfang an offen für unser Feedback zur Steigerung des Engagements der Spieler und haben, was am wichtigsten ist, ein qualitativ hochwertiges Produkt geliefert, das dank unserer gemeinsamen Arbeit zu einem perfekt funktionierenden Service wurde." Darüber hinaus überzeugte natürlich auch von Anfang an das Spielkonzept und Picadilla lieferte auch überzeugende Messdaten für das Business im mobilen Segment.Natürlich ist auch Picadilla mit der Zusammenarbeit äußerst zufrieden, wie die Worte des CEO Lukas Adzinski klarmachen: „Die Zusammenarbeit mit Huuuge war von Anfang an eine großartige Sache für uns. Huuuge legt großen Wert auf den Wissensaustausch und wir können immer auf ihre Erfahrung in Bereichen zählen, die nicht unsere Stärken sind". Huuuge Games, insbesondere Huuuge Publishing unterstützt das Studio außerdem mit seinen umfangreichen und qualitativ hochwertigen Analysen von markt und Spiel, gibt ein gutes Produktfeedback und hilft bei der SEO-Optimierung der Kampagnen.Huuuge Publishing ist seit seinem kurzen Bestehen mittlerweile auf über 50 Mitarbeiter angewachsen. Dieses Team ist auf der ganzen Welt auf der Suche nach Casual Games, die das besondere Etwas haben. Huuuge achtet bei der Auswahl der Spiele neben dem besonderen Reiz vor allem aber auch auf die soziale Wirkkraft, die gemeinsames Abenteuer, Spaß und Kommunikation beim Spielen ausmachen. Denn Huuuge will den Casual Markt erobern, genauso wie das Unternehmen den Markt der Online-Casinos erobert hat. Dafür wird viel Geld in Werbung gesteckt, aber auch die langjährigen Kooperationen mit Plattformen wie Facebook, Google, Apple und Amazon bieten beste Voraussetzungen, das Ziel die Nummer Eins zu werden, auch zu erreichen. Als Vertriebspartner für Spiele ist Huuuge auf jeden Fall eine Betrachtung wert.