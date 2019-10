Betway Casino: Klassische Casinospiele und umfangreiches Live-Angebot

Betway dürfte vor allem für Fans von Sportwetten ein Begriff sein. Allerdings hat das 2006 gegründete Unternehmen in den vergangenen Jahren auch ordentlich in sein Casinoangebot investiert und dieses deutlich ausgebaut.

Somit können Spieler ihr Glück beim Spielen von Blackjack, Roulette, Poker sowie diversen Spielautomaten herausfordern. In enger Zusammenarbeit mit renommierten Anbietern wie Evolution Gaming und NetEnt hat Betway sogar ein umfangreiches Live-Casino zu bieten.Das Spieleagenbot von Betway umfasst allein mehr als 400 Automatenspiele. Dabei setzt Betway vor allem auf die Titel der beiden Provider NetEnt und Microgaming. Etliche virtuelle Video-Spieltische für Blackjack, Baccarat, Roulette und Poker ergänzen das Angebot. Hinzu kommt das bereits angesprochene Live-Casino. Diese Highlights sind in den verschiedenen Rubriken zu finden.Die Slots finden sich sowohl im Betway Casino selbst als auch in der Extrarubrik Vegas, welche nochmals in folgende Unterkategorien aufgeteilt ist:- Neue Slots- Video-Spielautomaten- Progressive Jackpots- Retro-Slots- Live-Casino- Tische- Video-Poker- Weitere SpieleSpieler, die sich schon etwas auskennen, dürften hier viele bereits bekannte Slots finden. Dazu zählen die beliebten Automaten von NetEnt wie Starburst, Dead or Alive oder auch Gonzos Quest. Ebenso finden sich etliche NetEnt-Titel, die sich thematisch an bekannten Filme- und Serienhits und andere Marken orientieren wie Narcos, Vikings und Conan. Auch Microgaming ist mit etlichen Themen-Slots im Betway Casino vertreten. Da wären etwa die offiziellen Automaten von Game of Thrones, Jurassic Park, Tomb Raider und Terminator, um nur einige Beispiele zu nennen. Natürlich hat Betway mit Microgamings Mega Moolah auch einen der bekanntesten Slots mit progressivem Jackpot im Angebot.Übrigens wurde über Betway einer der größten Jackpot-Gewinne in der bisherigen Geschichte der Online-Casinos ausgezahlt. So konnte 2015 der britische Soldat Jon Heywood mit einem Einsatz von gerade mal 25 Cent den Jackpot von Mega Moolah knacken und somit fast 18 Millionen Euro gewinnen Im direkten Vergleich zur Slot-Sortiment fällt Betway Angebot an klassischen Casinospielen etwas kleiner aus. Trotz allem kann sich aber auch dieses immer noch sehen lassen. So können die Spieler zwischen mehreren Video-Tischen mit unterschiedlichen Blackjack-, Roulette- und Poker-Varianten wählen.Wer derweil lieber fast echte Casino-Luft schnuppern möchte, den zieht es ohnehin in das Live-Casino von Betway. Hier finden sich unzählige Tische mit echten Croupiers, die per HD-Stream und Live-Chat authentisches Casino-Feeling vermitteln. Betway nutzt für sein Live-Casino die Angebote der beiden renommierten Provider Evolution Gaming und NetEnt. Diese produzieren und senden ihr komplettes Portfolio von Baccarat-, Blackjack- und Roulette-Tischen und diversen Spielshows live und direkt aus eigenen Studios.Doch nicht nur die Spielesammlung fällt attraktiv aus. Auch Betway Bonusangebot kann sich sehen lassen. Dieses besteht einerseits aus einem klassischen Einzahlungsbonus. Der Willkommensbonus ist demnach über die ersten drei Einzahlungen verteilt. In der Summe können Neukunden für die ersten drei Einzahlungen Bonusguthaben in Höhe von bis zu 1.000 Euro erhalten.Darüber hinaus hat Betway ein Flexi-Bonus-System eingeführt, welches es ermöglicht, über das sogenannte Bonus zu Bargeld-Verhältnis das aktuell verfügbare Bargeld-Guthaben jederzeit abzuheben. Für welches Bonussystem sich der Kunde entscheidet, bleibt ihm selbst überlassen. Allerdings sollte man bei der Inanspruchnahme die voneinander abweichenden Bonusbedingungen beachten. Beim Willkommensbonus muss das Guthaben zum Beispiel 50-mal umgesetzt werden. Beim Flexibonus reicht es dagegen 30-mal.Dass Betway nicht nur Sportwetten kann, beweist der Anbieter mit seinem durchaus ansprechenden Casino-Angebot. Dieses besteht vorwiegend aus modernen und klassischen Spielautomaten. Umfasst, dank Live-Casino und den diversen Video-Varianten, aber auch klassische Casinospiele wie Blackjack, Roulette und Poker. Betway arbeitet außerdem absolut seriös, verfügt über alle wichtigen Lizenzen für das EU-Geschäft und klärt seine Spieler über die Gefahren der Spielsucht auf. Auszahlungen erfolgen den etwaigen Kundenberichten nach zuverlässig.