Welches Casino-Spiel verspricht die höchste Erfolgschance? Wer kennt das Gefühl im Casino nicht? Trotz aller Versuche und allen Ausprobierens verschiedener Spiele scheint sich das Glück einfach nicht einzustellen. Wir haben Infos für euch!

Dabei reicht bereits ein bisschen Mathematik aus, um zu ermitteln, wo gespielt werden sollte, und wo lieber nicht. Wer die Berechnungen nicht erst selbst durchführen möchte, ist bei uns genau richtig. Hier sind die Spiele, die sich wirklich lohnen.Der Begriff Glücksspiel sagt bereits einiges aus: Es geht vor allem darum, Glück zu haben. Dennoch muss im Casino zwischen zwei Spielarten unterschieden werden. Auf der einen Seite befinden sich die Spiele, die vollständig auf Glück basieren. Die andere Seite beinhaltet zwar ebenfalls viel Glück, allerdings auch einiges an Strategie. Wie muss das verstanden werden? Ein Beispiel sind Spielautomaten. Wer Runde für Runde einen bestimmten Einsatz tätigt, hofft im Grunde nur darauf, einen Gewinn zu erzielen. Allerdings hat der Aktive keinen weiteren Einfluss auf das Ergebnis eines Drehs. Die Ergebnisse werden durch einen Zufallsgenerator mit zuvor festgelegten Chancen ermittelt. Auf der anderen Seite steht ein Spiel wie Poker. Es ist wohl das Casinospiel mit den meisten Möglichkeiten für Spieler. Nicht umsonst gilt der Kartenklassiker sogar als eigene Sportart, die regelmäßig im TV übertragen wird. Die Möglichkeiten, als Spieler in die Partie einzugreifen, sind vielseitig. So können die Karten bei Nichtgefallen komplett weggeworfen, der Einsatz erhöht oder per Bluff der Gegner getäuscht werden.Daraus lässt sich also schnell eine logische Schlussfolgerung ziehen. Sobald ein menschliches Strategieelement in das Spiel hineinkommt, steigert sich die Erfolgschance. Nicht zuletzt deshalb ist das Live Casino online so beliebt. Hier werden an exklusiven Tischen Live-Dealer zugeschaltet, die den Spieler durch Tischklassiker wie Poker oder Blackjack führen. Indem nun die eigene Strategie perfektioniert und an den Tischen eingesetzt wird, sind höhere Gewinne möglich, als bei Spielen, in denen lediglich der Zufall über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Das am besten geeigneten Spiel im Casino ist Blackjack. Hier liegt der Hausvorteil gewöhnlich bei 1 %. Diese Zahl verringert sich in Online Casinos allerdings auf einen noch deutlich geringeren Wert von bis zu 0,13 %. Der Vorteil von Blackjack ist, dass nur gegen den Dealer gespielt wird. Somit kann die eigene Strategie recht problemlos umgesetzt werden, ohne auf andere Spieler Rücksicht nehmen zu müssen. Online finden sich viele Tipps für Blackjack-Strategien, die nach vollständigem Verständnis übernommen bzw. adaptiert werden können.Auf den ersten Blick sehr komplex wirkt das Würfelspiel Craps. Dabei handelt es sich bereits um eine Vereinfachung des altenglischen Spiels Hazard. Besonders in den USA ist das Spiel beliebt, was auch an den hohen Auszahlungsquoten liegt. Der durchschnittliche Hausvorteil beträgt 1,2 %, wobei dieser online abhängig vom Anbieter auf bis zu 0,6 % sinken kann. Mit der Pass Line Wette sind Neulinge erst einmal gut beraten. Sobald etwas Expertise im Spiel gesammelt wurde, sind auch komplexere Wetten möglich. Von Tie-Wetten ist dank des über 14 % betragenden Hausvorteils abzuraten.Trotz des vollständigen Glücksspielfaktors ist Roulette ein beliebter Klassiker in landbasierten Spielbanken wie auch in Online Casinos. Der Hausvorteil liegt im Normalfall bei 2,7 %, was verglichen mit anderen Spielen nach wie vor gering ist. Das gilt vor allem für das europäische Roulette, in welchem sich eine einfache Null auf dem Rad befindet. Nicht zu verwechseln ist das Spiel mit der amerikanischen Variante. Hier sorgt eine grüne Doppel-Null dafür, dass der Hausvorteil auf 5,26 % steigt.Zu guter Letzt noch ein Blick auf die geliebten Spielautomaten. Online Spiele wie Sparta und Co. haben prinzipiell äußerst unterschiedliche Anforderungen und dies trifft auch auf Slotspiele zu. Wer sich beim Online Spielen mit diesen Games anlegt, trifft auf ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Browsergames sind so gänzlich anders als Casino Spiele. Der Hausvorteil bewegt sich bei Automatenspielen in einem großen Rahmen zwischen 2 % und 25 %. Allerdings sind die Casinos dazu verpflichtet, ihren Nutzern Aufklärung bereitzustellen. Im Durchschnitt befindet sich der Hausvorteil zwischen 4 und 14 %.Mit diesem Wissen und diesen Informationen sollten Spieler bereit für die Entscheidung für bestimmte Casino Spiele sein!