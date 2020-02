NOVOMATIC eröffnet nach 100 Jahren erstes ADMIRAL Casino in Granada

Zu den beiden ADMIRAL Casinos im Süden Spaniens von NOVOMATIC hat sich nun ein drittes hinzugesellt. Das Unternehmen eröffnet mit dem ADMIRAL Casino in Granada nun das erste Casino in der quirligen Innenstadt seit 100 Jahren. Die Eröffnung wurde mit einer großen Sause gefeiert.

Es ist nicht das erste ADMIRAL Casino, welches die NOVOMATIC-Gruppe im Süden Spaniens betreibt, aber es ist seit 100 Jahren das erste in Granada. NOVOMATIC betreibt weltweit die besten Online Casinos und nun auch drei im Süden von Spanien. Das Casino ADMIRAL Granada gesellt sich zu den beiden schon vorhandenen in Sevilla, welches zu Beginn des Jahres 2020 eröffnete, und dem Casino ADMIRAL in San Roque, das schon länger seine Gäste mit tollen Attraktionen, einem exklusiven Ambiente und vielen verschiedenen Casino-Games begeistert. Zur Eröffnung des Casino ADMIRAL Granada lud NOVOMATIC über 800 Gäste ein, de sich am abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm und kulinarischen Highlights laben durften.Das nagelneue Casino ADMIRAL Granada hat seine Pforten im „El Capricho“-Komplex in Monachil geöffnet. Hier sind auch ein Luxus-Hotel und ein Kongresszentrum angesiedelt, was den Standort für das dritte ADMIRAL-Casino von NOVOMATIC äußerst exklusiv macht. Der Komplex liegt in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum von Granada und ist umgeben von vielen Shops und Restaurants. Im ADMIRAL Casino erwartet die Gäste modernstes Gaming Equipment, viele Freispiele ohne Einzahlung wie bei den klassischen Onlinecasinos. 110 Video-Slots mit fünf verschiedenen Jackpots, elektronische Roulette-Installationen und ein großes Live-Spiel-Angebot mit vielen Tischen für Black Jack, American Roulette und Caribean Stud Poker lassen die Herzen von Spielebegeisterten höher schlagen.Im neuen Casino ADMIRAL bieten aber auch regionale Poker-Turniere jede Menge Abwechslung und Spannung. Entspannung finden die Gäste in der angeschlossenen Sportsbar „ADMIRAL Arena“, in der viele Live-Übertragungen von Sportevents auf großen Videowänden verfolgt werden können. Natürlich gibt es hier in der entspannten Atmosphäre auch exotische Drinks und kulinarische Leckerbissen der internationalen Küche. Wer es nicht nur bei kleinen besonderen Speisen belassen möchte, sondern ein richtig exklusives und exotische Dinner genießen will, der kehrt einfach in das asiatische Restaurant ein, welches im Rahmen der Eröffnung des Casino ADMIRAL Granada ebenfalls seine Türen geöffnet hat. Im Kaori genießen die Gäste feinste Sushi-Kreationen und ausgezeichnete Teppanyaki-Gerichte.Doch das ist noch nicht alles, womit das ADMKRAL Casino Granada aufwartet. Ein multifunktionaler Veranstaltungssaal rundet das große Angebot ab. Hier finden sich moderne Event- und Showtechnik für die verschiedensten Feiern, Präsentationen, gesellschaftliche Galas, Seminare und Firmentreffen. Der Geschäftsführer des Casino ADMIRAL Granada, Manfred Schartner, der auch die Gäste zur Eröffnungsfeier begrüßte, unterstrich in seiner Rede die große Bedeutung Andalusiens für NOVMATIC und ADMIRAL: „In unserem neuen Casino bieten wir nun auch in Granada innovatives Entertainment auf Top-Niveau an. Andalusien ist für ADMIRAL und NOVOMATIC ein sehr wichtiger Markt, immerhin betreiben wir drei der insgesamt sechs Casinos in der Region.“Fakten zu NOVOMATICDie NOVOMATIC-Gruppe ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 30.000 Mitarbeiter. Die vom Industriellen Professor Johann F. Graf im Jahr 1980 gegründete Unternehmensgruppe verfügt über Standorte in mehr als 50 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 70 Staaten. Der Konzern betreibt selbst in rund 2.100 eigenen elektronischen Automatencasinos und Spielbanken sowie über Vermietungsmodelle insgesamt rund 255.000 Gaming Terminals und Video Lottery Terminals (VLTs).Durch ihre zahlreichen internationalen Tochtergesellschaften ist die NOVOMATIC-Gruppe als Full Service-Anbieter in allen Segmenten der Glücksspielindustrie tätig und bietet ein umfassendes Omni-Channel-Produktportfolio für Partner und Kunden weltweit. Das Spektrum reicht von terrestrischen Gaming-Produkten und Services über Management-Systeme und Cash Management-Lösungen, Online, Mobile und Social Gaming-Lösungen bis hin zu Lotterie- und Sportwetten-Lösungen sowie einer Reihe weiterer erstklassiger Produkte und Services.