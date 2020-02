Die attraktivsten Online Casino Boni

So ein Online Casino Bonus ist sicher nicht allzu leicht begreifbar. Denn so gibt es verschiedenste Ausführungen, wie ein solcher Bonus genau aussehen kann.

Eine Liste der Spielhallen, die einen Online Casino Bonus aufführen, haben wir hinter dem Link bereitgestellt.Ob ein Bonus für Neulinge oder für Casino Profis: Boni sind sehr unterschiedlich.Für Neulinge gibt es da zum Beispiel den Willkommensbonus von 100%, 200%, 300% oder sogar 400%. Oftmals ist dieser dann auch noch mit Freispielangeboten verbunden.Für Profis wären Bonusangebote wie der VIP Bonus oder die laufenden Aktionen zu nennen.Was das alles soll? - Könnte man sich an dieser Stelle fragen. Nun ganz klar, die Online Casinos hoffen darauf, den einen oder anderen Spiel-Begeisterten mit solchen Angeboten einzufangen, was meistens auch ganz gut funktioniert.Wie oben bereits eingeleitet, ist gerade für Neuanmeldungen der Willkommensbonus vorgesehen.Dieser kann unterschiedlich hoch sein. In den häufigsten Fällen findet man Angebote von 100% bis zu 200%. In den eher selteneren Fällen gibt es ein Willkommensangebot über 300% oder sogar 400%. Diese Angebote sollen ganz klar Neuanmeldungen für Skeptiker erleichtern. Denn so ein Willkommensbonus verringert das Verlustrisiko des eigenen Geldes in ganz erheblicher Menge.Sollte das eigene Guthaben mit Bonusgeld aufgestockt werden, verringert sich augenscheinlich der Anteil des Geldes, welches tendenziell verloren werden kann. Der Anteil des Geldes, mit dem gewonnen werden kann, wird dabei erhöht.Sollten Sie also 20€ einzahlen wollen und ein Casino verspricht 200% bis zu 1000€, dann bedeutet das in aller Regel, dass Einzahlungen bis 1000€ mit einem 200% Bonus aufgestockt werden. Bei 20€ sind es dann eben 40€, die von Seiten des Casinos noch einmal oben drauf kommen. Das ergibt dann insgesamt 60€, die dem Spieler zur Verfügung stehen.Die gleiche Rechnung gilt natürlich für Angebote von 300% oder auch 400% usw.Augenscheinlich ist so ein Willkommensbonus erst einmal eine tolle Sache. Es lohnt sich jedoch ein Blick in die AGB, speziell in die Bonusbedingungen, die so gut wie jede Online Casino Seite irgendwo aufführt.Meistens sind diese nicht unerheblich hoch und in aller Regel erhöhen diese sich bei steigendem Willkommensbonusangebot. Daher ist ein Bonus von 400% im nicht unwahrscheinlichsten Fall weniger lohnenswert als ein Bonus von 200%, da die Umsatzbedingungen den Bonus von 400% schwer auslösbar werden lassen.Zu einem zünftigen Willkommensbonus zählt auch, dass Freispiele angeboten werden. Diese können meistens für alle Spiele genutzt werden, die im jeweiligen Casino verfügbar sind. Manchmal ist es aber auch so, dass Freispiele nur für ganz bestimmte Spiele genutzt werden können. Welcher Fall genau zutrifft, erfährt man in aller Regel auf der Seite, wo der Bonus auch angepriesen wird.Da es sich für die Online Spielhallen eben nicht nur lohnt, neue Kunden an Land zu ziehen, haben diese sich auch spezielle Angebote für loyale Bestandskunden einfallen lassen.Als Bestandskunde ist jeder gemeint, der sich schon eine längere Weile in dem einen oder anderen Casino angemeldet hat und auch fleißig wettet und spielt. Je mehr und je höher die Einsätze auftreten, desto mehr will das Casino diese Spieler belohnen. Schließlich tragen diese auch maßgeblich zum steigenden Umsatz der Online Casinos bei.Solche Angebote sind beispielsweise wöchentliche Aktionen, die wie so eine Art Happy Hour funktionieren. Der Inhalt einer solchen Aktion hängt von der Kreativität des jeweiligen Online Casinos ab. Es können extra Bonusangebote an Montagen ausgezahlt werden, Freispiele für alle, die sich für den einen speziellen Slot um 22:00 Uhr einloggen oder für Frauen ab 35, die sich Freitag Abend um 23 Uhr lieber an den PC setzen, als mit Freunden in die Bar zu gehen.Auch spezielle VIP Bonusangebote werden gezahlt, für sogenannte High Roller.High Roller sind alle die, welche stets mit hohen Einsätzen wetten. Diese mag ein Casino natürlich besonders gern, da sie sehr viel Geld in der Spielhalle lassen.In diesem Artikel wurden die besten Bonusangebote umrissen, die man in den häufigsten Fällen vorfindet, sollte man sich in der Welt der Online Casinos bewegen. Die Online Casinos versuchen sich dabei stets zu übertrumpfen, wenn es darum geht, den Bonus besonders hoch oder sonderbar zu gestalten.Achten Sie jedoch stets auf die Umsatzbedingungen und das in jedem Fall, denn diese können Überraschungen in sich bergen.