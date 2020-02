Automatenspiele mit offiziellen Film- und Serienlizenzen

Filmfans aufgepasst: Für euch gibt es mittlerweile eine breite Auswahl an Spielen, die passend zu den beliebtesten Filmen und Serien erschienen sind und dank offizieller Lizenzen auch die uns bekannten Charaktere und Settings verwenden dürfen.

Zu diesen Inspirationsquellen zählen Hitserien wie das HBO-Spektakel Game of Thrones, das in Deutschland unter anderem über den Online Dienst Maxdome angesehen werden kann. Wer trotz Serienende noch nicht genug hat, kann nun in aufregenden Online Slots nochmals seinen liebsten Charakteren aus Film und Fernsehen begegnen. Wir zeigen unsere drei Favoriten!Wer möchte den eisernen Thron erklimmen und mit einem großen Gewinn in der Tasche über das Reich herrschen? Kaum ein Game of Thrones-Fan würde dazu wohl nein sagen! Zumindest einer dieser Wünsche kann in Erfüllung gehen, denn der Netent-Slot zur Serie verfügt über 243 mögliche Gewinnlinien. Auf fünf Walzen und drei Reihen werden Symbole passend zur Serie abgebildet, die sich nach dem Start zu drehen beginnen. Hier sehen Spieler natürlich die Wappen der unterschiedlichen Häuser, aber auch das Logo zur Serie und den eisernen Thron. Was uns besonders gut gefällt: Beginnt man mit der ersten Runde, startet der legendäre Soundtrack, für dessen Komposition die Serie sogar einen Emmy Award erlangen konnte, im Hintergrund zu spielen. Erscheinen drei oder mehr passende Symbole auf einer Gewinnlinie, beginnt eine kurze Animation und der Gewinn wird unten auf der Anzeige des Guthabens hinzugefügt. Das Logo zählt dabei als Wildsymbol und kann wie ein Joker für alle anderen Symbole eingesetzt werden.Ein weiterer Slot von Netent hat es in unsere Liste geschafft. Dieser basiert auf der Serie Narcos, die vom Streaming Service Netflix produziert wurde und sich mit dem Leben des Drogenbarons Pablo Escobar beschäftigt. Die Show war ein gigantischer Erfolg unter Fans von Formaten wie Breaking Bad und Ozark und lief drei Staffeln lang auf dem Streaming-Dienst. Jetzt erschien auch ein passender Slot in beeindruckender Comicoptik zur Serie. Dieser erinnert stark an den Stil von GTA-Spielen und vermittelt das Feeling der kolumbianischen Szenerie perfekt. Auf fünf Walzen und drei Reihen befinden sich alle Charaktere, die wir in der Serie zu lieben – oder zu hassen – gelernt haben, Polizisten, Gangster und natürlich Pablo Escobar. Sind mehrere Symbole auf einer Gewinnlinie vorhanden, gehen diese in Flammen auf und der Gewinn wird angezeigt. Das explosive Game kann laut Vergleichsplattform FeedBACK German Casino am besten im Wunderino Casino gespielt werden. Hier warten besondere Willkommensboni auf Neukunden, die einen Wert von über 700 Euro erreichen können.Das Thema zum Film Planet of the Apes wurde bereits viele Male verfilmt und die Animationen der Primaten werden mit jedem Mal eindrucksvoller. Für die Trilogie der jüngsten Planet of the Apes-Filmreihe schnappte sich Spieleentwickler Netent erneut die Rechte und kreierte einen Slot, der den Filmen würdig ist. Das Besondere an diesem Automaten ist, dass er in zwei Teile aufgeteilt ist. Links werden die Symbole aus dem Teil Rise of the Planet of the Apes gezeigt, rechts sehen Spieler die Figuren aus Dawn of the Planet of the Apes. Auch farblich unterscheiden sich die zwei Spielfelder stark, die jeweils fünf Walzen und drei Reihen besitzen. Drückt man auf den Startknopf, werden beide Seiten bespielt, man hat also doppelte Chancen. Erzielt ein Spieler einen großen Gewinn, so startet eine Filmsequenz, in der die Menschenaffen mit Speeren attackieren und die Stadt übernehmen. Das Game kann unter anderem bei SlotsMillion gefunden werden.Wer seine Lieblingsfilme und –serien auch in Spielform erleben möchte, der ist bei den Spielen von Netent genau richtig. Die Spielmacher verfügen über die echten Lizenzen und können daher die Originalcharaktere und –schauplätze in ihren Spielen verwenden.