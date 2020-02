Huuuge Games unterzeichnet Publishing-Vertrag für Chess Star

Huuuge Games bietet als eine der größten Plattformen mobile Social-Casino-Spiele. Ein ganz besonderes Erlebnis wird nun dazu kommen, denn das Unternehmen hat einen Publishing-Vertrag mit Turbo Labz aus Pakistan geschlossen und wird noch in diesem Jahr das Social-Schachspiel Chess Star in die Stores bringen.

Huuuge Games – auf dieser Website finden sich unglaublich viele spannende mobile Spiele und Social Casino-Games. Nun wird in diesem Jahr noch ein weiteres Spiel hinzukommen. Gut, das ist ja an sich noch nichts Besonderes, der Titel aber scheint vielversprechend und innovativ. Mit Chess Star kommt nämlich das erste Social-Schachspiel auf den Markt, welches mobile gespielt werden kann. Dafür hat Huuuge Games seine Investitionen in Sachen Kooperationen und Zusammenarbeit mit Anbietern von sozialen Plattformen erweitert. Der Publishing-Vertrag für Chess Star wurde mit dem pakistanischen Unternehmen Turbo Labz unterzeichnet.Turbo Labz, von Branchenveteranen gegründet, freut sich natürlich sehr, vom Games-Giganten Huuuge und dessen herausragenden vertrieblichen Möglichkeiten zu profitieren. Faraz Ahmed, der CEO des Spielestudios zur Kooperation: "Wir sehen die Investition als eine große Bestätigung der Stärke unserer Plattform und der globalen Ausrichtung der Vision des Unternehmens", sagte Faraz Ahmed, CEO von Turbo Labz. "Wir sehen die Investition als eine große Bestätigung der Stärke unserer Plattform und der globalen Ausrichtung der Vision des Unternehmens. Mit der Unterstützung von Huuuges erstklassigen Publishing-Kapazitäten wollen wir unser Team vergrößern und den Betrieb des Unternehmens skalieren, um die Dienstleistungen der Plattform zu erweitern und mehr Spiele zu entwickeln.“Chess Star ist das klassische Brettspiel in seiner mobilen Version. Mehr als 700 Millionen Menschen können so erreicht werden und zu ganz hervorragenden Schachspielern werden. Mit Chess Star kann man Schach mit Freunden, der Familie und einfach mit jedem auf der ganzen Welt spielen, denn alles läuft online. Game-Chat und Facebook-Integration sorgen dafür, dass man nicht nur mit dem Gegner spielt, sondern auch reden und sich austauschen kann, egal, wo man sich gerade befindet. Man kann langsames Schach spielen, oder auch schnelle Partien, Schach gegen echte Spieler, Schach gegen den Computer in zehn Schwierigkeitsstufen. Jeder kann Schach, auch ein Anfänger hat bei Chess Star tolle Chancen. Dabei ist Schach mehr als nur ein interessanter und abwechslungsreicher Zeitvertreib. Schach fördert den IQ und hilft euch, euch besser konzentrieren zu und strategischer denken zu können.Während man sich bei reinen Online-Casinos fragt, ob dieser Gutscheincode noch gültig ist und für Freispiele sorgt, spielt man Chess Star ganz einfach ohne Kosten. Die spielintegrierte Werbung macht dies möglich. Auch klassische In-App-Käufe helfen Huuuge Games dabei, das Spiel kostenfrei für alle anzubieten. Mit Chess Star von Turbo Labz erweitert Huuuge Games sein Portfolio um ein neuartiges Spielerlebnis und bereichert die soziale Gaming-Plattform um ein kluges und spaßbringendes Spiel mit Freunden.Huuuge Games begann mit reinen Online-Casino-Spielen und will sein Portfolio um klassische Mobile Games n ach und nach erweitern. Im letzten Jahr brachte das Studio beispielsweise den Titel Traffic Puzzle heraus, der nach nur acht Wochen schon 1 Million Dollar generierte. Dies zeigt, dass die Verbindung von Spielen mit sozialen Komponenten nicht nur im Online-Casino-Bereich, sondern eben auch in anderen Spielen ein großer Erfolgsfaktor ist. Huuuge Games kann seine Erfahrungen aus dem Social-Casino-Bereich gerade bei den sozialen Elementen der Spiele hervorragend auch in seine mobilen Titel wie Traffic Puzzle oder nun auch Chess Star einbringen.