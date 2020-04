Geschichte der Online Casinos

Die Zeit ist schnelllebig und manch einer mag denken, es wäre erst gestern gewesen. Weit gefehlt, das Internet hat nun auch schon einig Jahre auf dem Buckel.

Und fast genauso alt wie das Internet selber ist auch die Geschichte der Online Casinos. Vorreiter auf dem Sektor der im Internet spielbaren Glücksspiele war mit MicroGaming ein Anbieter, der auch heute noch zu den ganz Großen in diesem Markt zählt. Gegründet 1994 beschäftig diese Firma heute mehr als 200 Mitarbeiter, die ausschließlich darauf spezialisiert sind, Online Glücksspiele zu entwickeln.In den nunmehr gut 25 Jahren Online Casino Geschichte hat sich nicht nur das Internet rasant weiterentwickelt, sondern auch das Angebot an Glücksspielen. Schaut man zum Beispiel bei einem Anbieter wie Eurogrand Online Casino , so findet man hier Poker, Blackjack und Roulette an Live-Tischen und neueste Video Slots, die jede Menge Spielspaß versprechen. Bereits zur Jahrtausendwende wurden im Bereich Online Glücksspiel mehrere Milliarden umgesetzt.Einen noch mal immensen Schub hat der Markt durch die zunehmende Nutzung von Smartphones und Tablets erhalten. Fast alle großen Anbieter sind hier mit entsprechenden Apps vertreten, so dass man eigentlich jederzeit und von überall aus sein Glück herausfordern kann.Wie sich die Geschichte der Online Casinos in den Jahrzehnten im Einzelnen entwickelte, zeigt die folgende kleine Zeitreise.Im Jahr 1994 wird das Online Glücksspiel erstmalig in Antigua und Barbuda legalisiert . Im gleichen Jahr entwickelte dann auch MicroGaming die erste Software für Online Gaming. Damit die Sicherheit vor allem bei den Zahlungsvorgängen nicht zu kurz kam, wurden 1995 spezielle Verschlüsselungsprotokolle entwickelt, so dass dann 1996 der erste Geldeinsatz in einem Online Casino platziert werden konnte.Da der Markt schnell wächst, wird 1996 die Kahnawake Glücksspiel Kommission eingerichtet, die entsprechende Lizenzen für Online Casinos vergibt und den Markt in aller Welt reguliert. Wieder einmal als Vorreiter erscheint 1998 der von MicroGaming entwickelte Spielautomat CashSplash mit progressivem Jackpot auf dem Markt.-1998 war auch das Jahr, in dem der erste Online-Poker-Raum eröffnet wurde. Ende der 1990er Jahre gab es bereits über 700 Online Casinos im Internet, in denen mit Echtgeld gespielt werden konnte.In den USA wird am meisten online gezockt. Das zeigen die Umsätze, die in den Online Casinos generiert werden. Von jährlich 2,2 Milliarden US Dollar werden zwei Drittel auch in den USA umgesetzt. 2001 fangen weitere Länder an, entsprechende iGaming Lizenzen zu vergeben. Bis 2005 wächst der Markt immer weiter und wird so umsatzstark, dass die ersten Plattformen wie PartyGaming, Playtech und 888.com sogar an die Börse gehen können.Zwar wird der Markt stark reguliert und der Unlawful Internet Gambling Enforcement Act führt dazu, dass sich viele Betreiber vom US Markt zurückziehen, trotzdem kann der Siegeszug des Online Gamings nicht aufgehalten werden, so dass 2008 sagenhafte 21 Milliarden US Dollar Umsatz erreicht werden.Durch eine Fusion von BWIN und PartyGaming im Jahr 2010 wird das größte börsennotierte Glücksspiel Unternehmen der Welt gebildet. Die Superlative geht 2013 weiter, als es einem finnischen Online-Gamer gelang, den NetEntertainment Jackpot in Höhe von 17,8 Millionen Euro zu knacken. Im Jahr 2018 konnte dann die 50 Milliarden Dollar Schallmauer beim Umsatz in Online Casinos durchbrochen werden. Und die Tendenz ist weiter steigend.