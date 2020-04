Scrabble Go legt besten Genre-Start hin

Seit März ist ein neues Wortspiel nach dem großen Vorbild Scrabble in den App Stores erhältlich. Scrabble Go von Scopely in Zusammenarbeit mit Mattel erfreut sich großer Beliebtheit, mehr als 2 Millionen Menschen spielen täglich. Damit legt Scrabble Go den besten Start im Genre der Wortspiele to Go hin.

Scopely hat sich mit Mattel und Hasbro zusammengetan und ein neues Wortspiel in die App-Stores gebracht. Mit Scrabble Go legt das Unternehmen einen Klassiker neu auf. Unterwegs und auf der Couch kann man mit anderen Spielern in die kunterbunte Welt der Buchstaben und Wörter eintauchen. Seit dem Start im März spielen mehr als zwei Millionen Menschen täglich Scrabble Go und verbringen über 100 Minuten am Stück mit dem Bilden von Wörtern. Jeden Tag werden mehr als 60 Millionen Wörter gespielt. Damit scheint Scrabble Go das bisher bei Start erfolgreichste Wortspiel für mobile Endgeräte zu sein.Für Hasbro ist es nicht die erste Kooperation mit einem Spielestudio zur Entwicklung eines Onlinespiels. Schon im Jahr 2012 kam durch eine Partnerschaft mit Zynga der Klassiker der mobilen Wortspiele Words with Friends heraus. Words with Friends war und ist sehr beliebt, sodass im Jahr 2017 auch eine zweite Auflage in neuer Version herausgebracht wurde. Ob Scrabble Go den Klassiker aus dem Hause Zynga dauerhaft an der Spitze der mobilen Wortspiele ablösen kann, wird sich wohl noch zeigen.Bei Scrabble Go spielt man nicht einfach nur eine Runde Scrabble wie auf dem Brett. Das Mobile Game bietet vor allem sehr viele soziale Elemente, aber auch verschiedene Spielmodi. Durch die Verbindung mit Facebook und das Einladen von Freunden und Familie über WhatsApp kann man jederzeit gegen seine Freunde spielen. Wer das nicht will, spielt als Gast und gegen viele andere Spieler auf der ganzen Welt.Neben dem klassischen Spielmodus wartet Scrabble Go noch mit weiteren sechs Spielvarianten auf. Der moderne Modus bietet zum Beispiel Boosts und Tools, wöchentliche und tägliche Turniere laden zum Wettbewerb ein und im Arena-Modus spielt man Word Drop, Tumbler oder Rush. Beim Word Drop werden benutzte Spielsetine zerstört, sodass sich die Buchstaben auf dem Brett immer wieder verschieben. Für Liebhaber von Anagrammen ist Tumbler wohl genau das Richtige und beim Rush hat man nur begrenzte Runden und Zeit, um auf einem 11x11 Spielbrett die möglichst höchste Punktzahl zu erreichen.Zudem gibt es einen Echtzeit-Modus, in dem man eine 5-Minuten-Partie auf einem kleinen Spielbrett spielen kann. Scrabble Go kann man kostenlos herunterladen, aber natürlich will auch Scopely Geld verdienen. Daher gibt es die üblichen Monetarisierungsmöglichkeiten im Spiel wie verschiedene Boni und Tools, die helfen. All dies wird dann abgerundet durch Belohnungssysteme wie einer Spielstein-Sammlung, Schatztruhen, spezielle Missionen und weitere Boni, die man als Belohnung für besondere Leistungen und Spieletappen bekommt.Scopely ist im Jahr 2011 gegründet worden und hat seinen Hauptsitz in Los Angeles. Scrabble Go ist das erste Wortspiel aus diesem Hause. Andere bekannte Games von Sciopely aus … sind Wheel of Fortune, Star Trek Fleet Command oder auch das erfolgreiche Erstlingswerk Dice with Buddies.