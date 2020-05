Das Leben eines Online Spielers während der Epidemie

Alles, was Sie für einen erfolgreichen Besuch im Online Casino benötigen, haben auch Sie garantiert schon zu Hause: eine Internetverbindung und ein passendes Gerät.

Kosten im Online Spiel

Das kostenfreie Online Spiel

Unser Tipp:

Die besten Games

Die besten Casinos

Die besten Boni

Jeder, der diesen Artikel lesen kann, der kann tatsächlich auch noch heute in einem Online Casino vorbeischauen und selbst erleben, wie das Leben eines Online Spielers während der Epidemie aussieht. Und eines können wir jetzt schon verraten: Ein solches Leben sieht ganz schön gut aus!Langeweile wegen der Ausgangssperre? Keine Kontakte auf Grund von Social Distancing? Sorgen dank Covid-19, den negativen Schlagzeilen und der allgemeinen Panik? Ablenkung und eine positive Stimmung können hierfür die Lösung sein und sind vermutlich auch Gründe dafür, dass viele Online Spieler in Zeiten der Epidemie eine gegenteilige Entwicklung zeigen. Sie blühen auf und profitieren von der nun zusätzlich zur Verfügung stehenden Spielzeit.Das Internet ist das Medium schlechthin, wenn es um Beschäftigung während der Epidemie geht. Da muss es noch nicht einmal das Spiel im Online Casino sein (das übrigens mit einem Casino Bonus ohne einzahlen möglich ist). Nein, im Internet warten zig verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten auf Spieler und Nicht-Spieler gleichermaßen:- Im Casino spielen und gewinnen- Die besten Filme sehen- Beliebte Serien neu entdecken- Sprachen lernen- Unendlich Musik hören- Mit Freunden und Familie online kommunizieren- Telefon- und Video-Telefon-Konferenzen abhalten- Sich mit Online Kursen weiterbilden- Fit bleiben dank Workout-VideosDie Welt der Möglichkeiten ist unendlich – doch steht das Casino für viele derzeit an erster Stelle. Wieso das? In Krisenzeiten möchte man einfach gerne einmal etwas Glück haben und sehen, dass das Gute der Welt und das Glück im Leben immer noch existieren.Besonders viel Zeit bedeutet für Freunde des Online Gamblings vor allem besonders viele Spielmöglichkeiten, die genutzt werden können. Ein Faktor, der häufig zur Einschränkung im Online Spiel führt, ist der Zeitfaktor. Ist dieser nun außen vor, können sich viele iGaming-Fans so richtig entspannen und sich endlich ohne diese Limitation im Spielgeschehen austoben.Doch Zeit ist nur einer der limitierenden Faktoren. Für viele Spieler, insbesondere für Fans von Slotspielen und Casinoseiten im Netz, ist der Kostenfaktor ein weiterer Punkt, der häufig für Limitationen sorgt. In Zeiten von Covid-19 , von Kurzarbeit oder völliger Arbeitslosigkeit ist dies natürlich ein überaus wichtiger Aspekt, dem wir uns widmen müssen, bevor wir im Detail die Gelegenheiten für Online Spieler begutachten wollen.Glücksspiel im Internet ist heutzutage grundsätzlich in zwei verschiedenen Modalitäten verfügbar:1. Kostenlos in einer Demoversion2. Im Echtgeldmodus nach EinzahlungDas bedeutet also, dass man auch völlig ohne Kosten und ohne Risiko spielen kann. Das gilt dabei sowohl bei diversen Casual Games im Netz als auch bei einigen Multiplayer-Spielen und bei der Mehrheit der Glücks- und Casinospiele im Internet.Kosten entstehen bei einem Casinobesuch erst dann, wenn man sich entscheidet, mit echten Geldeinsätzen zu spielen. Die Anmeldung auf der Plattform ist bei einem seriösen Casino immer kostenfrei möglich. Somit haben Sie volle Kontrolle über die Geldsummen, die Sie in diese Freizeitbeschäftigung investieren möchten. Es gibt keinerlei monatliche Abbuchungen, Raten oder andere im Internet häufig auftauchende Problemstellen zu bedenken.Während im regulären Echtgeldspiel dem Nutzer natürlich auch Kosten entstehen, so präsentieren Casinos inzwischen auch eine zweite Spielmöglichkeit, die unverbindlich, kostenfrei und risikofrei nutzbar ist: das gratis Spiel!Entscheiden Sie sich in der weiten Spielewelt des Internets also für das Spiel im Casino, müssen Sie entgegen der ersten intuitiven Befürchtung keinesfalls viel Geld zur Verfügung haben.Kostenlos im Internet spielen funktioniert folgendermaßen:- Sehen Sie sich nach einer seriösen Casinoplattform um (dabei können unabhängige Testberichte hilfreich sein!).- Führen Sie eine Registrierung durch, dabei entstehen keinerlei Kosten.- Entscheiden Sie sich dann einfach für die kostenlose Spielversion.Die gratis Games werden dabei oftmals als Demo-Spiele bezeichnet. Klicken Sie auf ein solches Spiel, so steht automatisch kostenfrei Spielgeld zur Verfügung, das Sie für die Einsätze nutzen können.Wer kostenlos spielen, aber dennoch einmal ins Echtgeldspiel hineinschnuppern möchte, dem bieten viele Casinos sogenannte No Deposit Boni an, die völlig ohne Einzahlung genutzt werden können, die allerdings dennoch echte Geldgewinne ermöglichen!Die Anmeldung zum kostenlosen Spiel ist, wie wir bereits gezeigt haben, einfach und unkompliziert. Sie öffnet die Tür zu tausenden Spielmöglichkeiten und einer atemberaubenden Casinowelt. Kein Wunder, dass Online Spieler in Zeiten der Epidemie gerne zu Hause bleiben und ihre Zeit in dieser wunderbaren, weiten Welt des iGamings verbringen.Für wen diese weite Welt allerdings fast schon zu groß und verwirrend ist und wer bisher noch keine Erfahrungen mit Gambling-Portalen im Netz gesammelt hat, dem kommt eine Übersicht der Top Provider, Plattformen und Sonderaktionen sehr gelegen.Um die besten Spiele im Online Casino zu finden, hilft vor allem ein Blick auf den Spielehersteller. Je nach Plattform finden Sie dabei unterschiedliche Provider, die die Spielothek des Portals mit ihren Games befüllen.Halten Sie sich immer an renommierte Entwickler. Beispiele dafür sind Microgaming, NetEnt, Novoline, Play’n GO, Merkur, NextGen, iSoftBet oder BetSoft sowie natürlich auch zig weitere Anbieter. Keine Sorge, nach einer Weile im Online Spielgeschehen merken Sie schnell, welche Entwickler genau Ihren Geschmack treffen und nach wessen Games sie bei der Suche des richtigen Casinos Ausschau halten sollten.Das richtige Casino ist ebenso wichtig, wie die Games von Top Herstellern zu wählen. Vor allem, wenn Sie eventuell in Zukunft auch im Echtgeldmodus spielen möchten, ist eine sicher, seriöse und ansprechende Casinoseite essentiell. Diese sollte:- Eine seriöse Lizenz idealerweise aus Europa vorweisen können.- Von einem renommierten Unternehmen betrieben werden.- Spiele von fairen Entwicklern bereithalten.- Einfach zu navigieren und handzuhaben sein.- Einen rund um die Uhr Kundensupport aufweisen.- Mit besten Bonusangeboten überzeugen.Promotionen und Sonderaktionen im Casino fallen immer dann in die Kategorie der empfehlenswerten Boni, wenn sie nicht nur unkompliziert an Top Games genutzt werden können, sondern wenn sie vor allem auch einfach freigespielt werden können.Nur wenn Umsatzbedingungen fair und milde gestaltet sind, kann man als Spieler nach deren Erfüllung erspielte Gewinne ausgezahlt bekommen und somit auch wirklich vom Angebot profitieren. Nicht jeder Bonus bedeutet also auch automatisch zusätzliche Gewinne!Auch Sie können sofort das Leben eines Online Spielers während der Epidemie kennenlernen, und zwar indem Sie noch heute selbst zum Online Spieler werden:1. Spieleplattform auswählen,2. Bonus akzeptieren, falls gewünscht3. und schon kann das Spiel mit oder ohne echtem Geld beginnen.