Das Sunmaker Casino unter der Lupe

Bereits seit über 10 Jahren zählt das Sunmaker Casino zu den besten Anbietern von Online Casinos in Deutschland. Der Erfolg ist unter anderem vor allem dem Erfinder der Merkur Spiele, Gauselmann, zu verdanken. Kostenlose VPN Programme ermöglichen die Nutzung dieser legendären Spiele nach wie vor beim Sunmaker Casino.

Das Online Casino kann aber auch in weiteren Punkten überzeugen. Für einen Euro Einzahlung erhalten Sie als Kunde bereits 15 Euro. Neukunden erhalten zusätzlich zehn Freispiele im Sunmaker Casino . Damit hört es jedoch noch nicht auf. Denn ab einer Einzahlung von 10 Euro verdoppelt das Casino diese bis zu einem Startguthaben von 100 Euro.Da die Spielautomaten und Slots das sind, worauf sich das Sunmaker Casino fokussiert, fokussiert man sich bei den Gewinnquoten ebenfalls auf diese. Die durchschnittliche Auszahlungsquote bei den Slots von Sunmaker liegt bei ungefähr 95 Prozent. Diese sind jedoch nicht mit Gewinnquoten zu verwechseln. Denn damit sind Gewinne und Belohnungen gemeint, welche Sie für ganze Kombinationen bekommen.Unerfahrene Spieler können diese beiden Quoten meistens nicht voneinander unterscheiden. Man merkt jedoch, dass das Sunmaker Online Casino in beiden Bereichen auf ganzer Linie überzeugt.Das Sunmaker Casino macht es seinen Konkurrenten nicht leicht. Denn die berühmten Merkur Spiele finden Sie nur bei einigen wenigen Casinos und Unternehmen. Und selbst diese kommen in den meisten Bereichen nicht an das Sunmaker Casino heran.Jedoch müssen Sie hier darauf achten, VPN Programme zu nutzen. Mit diesen können Sie auch von Deutschland aus Merkur Spiele genießen und das Sunmaker Casino in vollen Zügen nutzen.Auf der Suche nach hohen Gewinnquoten wird man beim Sunmaker Casino wirklich schnell fündig. Einige der Spiele im Angebot haben sogar einen progressiven Jackpot. Diese kommen selbstverständlich auch mit einer höheren Gewinnquote einher. So oder so sollte der Betreiber des Online Casinos immer transparent sein und seine Quoten veröffentlichen, nur so kann man sich sicher sein, dass das jeweilige Online Casino auch seriös ist.Wie bereits erwähnt ist das Angebot an Spielen beim Sunmaker Casino extrem breit gefächert. Die ersten Spielautomaten von Merkur setzten den Startpunkt für den Erfolg des Casinos. Mittlerweile hat das Sunmaker Online Casino sogar Spiele im Angebot, welche exklusiv nur für dieses Casino entwickelt wurden. Dazu kommen zahlreiche renommierte Partner, die das Angebot erweitern. Zu diesen Entwicklern gehören unter anderem Yggdrasil, Merkur und Playn Go. Zusätzlich dazu gibt es viele klassische Tische, ein Live Casino und zahlreiche Jackpot Spiele.Selbstverständlich kommt mit solch vielen Marken auch ein Risiko einher. Denn man muss wirklich jeder Marke vertrauen können, da die Kunden des Casinos hohe Erwartungen an dieses haben. Doch Sunmaker scheint seine Kunden zufriedenzustellen, denn im Moment zählt das Casino über 9 Millionen aktive Spieler.Jedoch ist es nicht genug, nur auf das Angebot eines Online Casinos zu schauen. Hierbei sollte man vor allem auf die Details Acht geben. Denn extrem viele Spieler entscheiden sich für ein Online Casino aufgrund der Qualität der Spielautomaten und weiterer Klassiker. Diese beiden Varianten zählen auch immer noch die meisten Spieler.Ein einfaches Sunmaker Live Casino war offensichtlich nicht genug für ein Casino. Aus diesem Grund haben sich die Betreiber entschlossen, mehrere Softwareanbieter einzubeziehen - darunter Net Entertainment und Evolution Gaming. Beide Gruppen leisten in diesem Bereich hervorragende Arbeit, und Evolution Gaming ist eines der wenigen Unternehmen, das sich auf Live-Casinospiele spezialisiert hat.Die Auswahl an Spieloptionen ist sicherlich nicht die größte in der Geschichte, aber sie ist solide und bei Tausenden von Spielern äußerst beliebt. Klassische Spiele wie Blackjack, Roulete sowie Baccarat haben in Net Entertainment einen völlig neuen Charakter.Deal or No DealKlassisches RouletteBlackjackBaccaratMonopolyDie Technologie im Live-Gaming-Bereich ist extrem fortschrittlich. Der Betreiber hat absichtlich zwei große Unternehmen in diesem Bereich ausgewählt. Schließlich will das Casino seinen Gästen nur das Beste bieten.Beide Marken, sowohl Evolution Gaming als auch NetEnt, betreiben ihre eigenen Studios und ein unübertroffenes Streaming.Der Bereich für Live-Spiele bei Sunmaker ist vielleicht nicht so groß wie die der Spielautomaten, aber unser Redaktionsteam hat sich intensiv damit befasst und auch Faktoren überprüft, denen der durchschnittliche Spieler normalerweise nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenkt.Wie alle Live-Casinos kann Sunmakers nur mit echtem Geld gespielt werden. Die kostenlose Version der beliebten Klassiker finden Sie im digitalen Bereich - unter Tischspiele. Im Allgemeinen bieten Online-Casinos ihren Kunden viele Möglichkeiten, sich ohne Risiko mit dem Portfolio vertraut zu machen. Bitte beachten Sie jedoch, dass Live-Händler und Händler keine Freiwilligen sind. Nach unserer Meinung verdienen Profis an den Tischen jeden Cent ehrlich.Was ist mit Live-Casino-Aktionen? Sie werden auch von Zeit zu Zeit im Casino angeboten. Der einfachste Weg, um mit dem Unternehmen in Kontakt zu bleiben, ist Whatsapp. Sobald die erforderliche Handynummer angegeben ist, informiert Sie das Online-Casino regelmäßig über Werbeaktionen und Angebote.Sunmaker Live Casino erzielt in unserem Test sehr gute Ergebnisse. Nicht alle Softwareanbieter mit einem guten Ruf in diesem Bereich wurden integriert, aber hier mangelt es nicht an Vielfalt.Einzahlung: Der einfachste Weg, Einzahlungen im Sunmaker Casino zu eröffnen, ist ein Konto. Nach dem Anmelden können Sie problemlos auf den Checkout-Bereich zugreifen, in dem Sie nicht nur über alle Optionen, sondern auch über bestimmte Einschränkungen informiert werden. Es werden nur die Methoden angezeigt, die Sie in Ihrem Land anwenden können - von der großen elektronischen Geldbörse Muchbetter bis hin zu klassischen Banküberweisungen.Nachrichten: Ab Juli 2019. Schlechte Nachrichten sind, dass Sunmaker PayPal derzeit nicht als Zahlungsmethode anbietet. Glücklicherweise wird jetzt als Alternative eine sofortige Übertragung angeboten. Wenn Sie e Wallets mögen, sollten Sie sich auf MuchBetter verlassen. Derzeit ist ein exklusiver Bonus von 100% bis zu 100 € verfügbar. Richten Sie Ihre e Wallet auf der Sunmaker-Website ein und gewinnen Sie bei MuchBetter ein Darlehen in Höhe von 5 € ohne Einzahlung.Grundsätzlich liegt es an Ihnen, zu entscheiden, welche Option die beste ist, da das Online-Casino nur Zahlungsmethoden verwendet, die als absolut sicher eingestuft sind. Besonderheit: Sie benötigen nur 10 Euro als Mindesteinzahlung und erhalten den Restbetrag - bis zu 100 €!Wir möchten im weiteren Kurs mehr über Bonuskampagnen erfahren. Zunächst kann gesagt werden, dass die angebotenen Zahlungsmethoden sicher und transparent sind.Ein großes Plus ist, dass alle Transaktionen kostenlos sind. Die meisten Optionen ermöglichen eine Zahlung in Echtzeit. Eine klassische Übertragung ist eine Ausnahme, aber zumindest erhalten Sie einen zusätzlichen Bonus für diese Auswahl. Sunmaker verrät mehr darüber auf den detaillierten Seiten der Kampagne.In Bezug auf Zahlungsmethoden sollten nur Obergrenzen kritisiert werden. Viele Zahlungsanbieter legen eine Höchstgrenze von 2.000 Euro fest. Maximal EUR 10.000. Natürlich können Sie mehrere Tage hintereinander einzahlen.Sunmaker ist kein deutsches Unternehmen, sondern dahinter steht die Gauselmann-Gruppe mit Sitz in Espelkamp, die für ihre vielen Merkur-Spieleläden bekannt ist. Die Gruppe hatte offenbar Schwierigkeiten, sich für den Online-Betrieb zu entscheiden. Es wurde jetzt klar, dass diese Entscheidung Gauselmanns beste Entscheidung war.Sunmaker wird definitiv für immer Merkur Casino bleiben - auch wenn hier in der jüngeren Vergangenheit viel passiert ist. Viele erfahrene Spieler vergleichen den Spieleanbieter mit den Stargames. Die Stile beider Unternehmen sind jedoch sehr unterschiedlich. Alles in allem ist das Sunmaker Online Casino ein Klassiker und auf jeden Fall wert, ausprobiert zu werden.