Was ist ein Bitcoin Casino und welche dieser Casinos sind am besten?

Bitcoins werden immer mehr zu einer beliebten Währung, da sie im Großen und Ganzen eine sehr sicherer und flexible sowie virtuelle Währung darstellen. In diesem Artikel gehen wir auf Bitcoin-Casinos ein.

Nach vielen Bankskandalen in der Vergangenheit sowie auch dem aktuellen Skandal um Wire Card Limited sind die Menschen es leid, Banken und Kreditkartenunternehmen zu trauen. Deshalb macht es Sinn, auch bei Aktivitäten, die dem Vergnügen gewidmet sind, auf Kryptowährungen umzustellen.Heutzutage nutzen immer mehr virtuelle Casinos Kryptowährungen wie Bitcoin. Dort können Sie also spielend leicht Ihre Kryptowährungen einzahlen und dann wie all die anderen Spieler auch diverse Spiele wie Roulette, Blackjack oder Poker mittels den besten Bitcoin Casino Erfahrungen genießen.Das Wetten auf Kryptowährungen ist für viele von uns immer noch neu. Digitale Währungen sind jedoch aus mehreren Gründen bei Spielern und Spielerinnen immer beliebter geworden, einschließlich der Geschwindigkeit von Transaktionen, der verbesserten Transparenz und des Datenschutzes.Die Auswahl des besten Bitcoin-Casinos kann jedoch eine Herausforderung sein. Die Instabilität der Kryptowährungspreise und die zahlreichen Betrugsfälle in der Branche werfen viele Fragen auf. Wenn Sie im Begriff sind, echtes Geld in ein Online-Bitcoin-Casino einzuzahlen, ist es nur natürlich, dass Sie ein sicheres und seriöses Casino suchen.Wir listen im Folgenden ein paar Casinos einschließlich ihrer Vorteile auf, damit Sie sich einen Überblick darüber verschaffen können, welches Casino möglicherweise am Besten zu Ihren Ansprüchen passt.FortuneJack wurde 2014 ins Leben gerufen und ist seitdem eine erste Wahl unter Spielern. Dieses Online-Krypto-Casino bietet mehr als 500 Spiele in 5 verschiedenen Kategorien: Sport, Würfel, Casino, Live-Casino und nachweislich fair.Genau wie viele andere Unternehmen ist auch dieses Casino in Curacao registriert. Die Plattform unterstützt eine Vielzahl von Kryptowährungen wie Bitcoin, Litecoin, Dash, Ether, Tron sowie einige bekannte Datenschutzmünzen wie Monero und ZCash.FortuneJack bietet ein solides Support-Center sowie einen FAQ-Bereich. Die äußerst vielfältige Auswahl an Spielen sowie die hervorragenden Kundenbewertungen haben FortuneJack ein AskGamblers-Vertrauenszertifikat eingebracht.Cloudbet wurde 2015 gegründet und hat sich durch eine besonders gute Benutzererfahrung sowie aufregende Live-Sportwetten mit Kryptowährungen einen Namen gemacht.Momentan können Spieler an Wetten für alle wichtigen Ligen teilnehmen, einschließlich der Champions League, NBA, UFC, NFL, NHL, Tennis und anderer weltbekannter Turniere.Darüber hinaus bietet diese Bitcoin-Glücksspielseite sehr viele andere Optionen für Spieler wie etwa Live-Casinospiele. Unabhängig davon, worauf Sie setzen, erhalten erste Einzahlungen einen 100% -Bonus von bis zu 5 BTC. Das ist ein ziemlich großzügiger Bonus den nur wenige Seiten dieser Art zur Verfügung stellen.Wenn Sie sich bei Ihrer Suche nach einem guten Krypto-Casino nicht sicher sind, entscheiden Sie sich für Bitstarz. Dieses nachweislich faire Casino ist aus gutem Grund sicherlich die beliebteste Wahl unter Kryptospielern: Es bietet über 2.000 Spiele von hoher Qualität an und ist mit einer Vielzahl von Kryptowährungen wie Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum und Dogecoin kompatibel.Das Bitstarz Casino unterstützt auch andere bequeme Zahlungs- und Auszahlungsmethoden wie Visa, Mastercard, Banküberweisungen, Skrill und Neteller.Ein wesentliches Merkmal dieser Krypto-Glücksspiel-Website ist das hervorragende Support-Team, das dahinter steht. Sie können sie über die Website, E-Mail und sogar über soziale Medien erreichen. Das Kundenserviceteam ist rund um die Uhr live, was ein großer Vorteil gegenüber anderen Spielern auf dem Markt ist.