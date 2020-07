Warum online Spielautomaten zurzeit im Aufwärtstrend sind

Der Begriff Casino ist seit ewigen Zeiten unweigerlich mit Würfeln, sich drehenden Rädern und dem unverkennbaren Geräusch der Spielautomaten verbunden. Seit geraumer Zeit verändert sich dies jedoch zugunsten der online Spielautomaten. Erfahren Sie im folgenden Artikel warum dies so ist.

Einer der Hauptgründe für den Aufstieg von Online-Slots ist wahrscheinlich die Bequemlichkeit, die mit dem Online-Spielen einhergeht.Mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone kann man von der ganzen Welt aus auf die beliebten Glücksspielautomaten zugreifen - vorausgesetzt, es besteht eine Internetverbindung. Das bedeutet, dass Sie nicht länger bis zum frühen Morgen in den Casinos der realen Welt verharren oder diverse Pubs abklappern müssen, um Slots zu spielen – Heutzutage hat man die Möglichkeit, von überall aus Slotmaschinen auszuprobieren.Dies hat in jüngster Zeit zu einigen Kontroversen in den Medien mit dem Aufkommen der Online-Spielsucht geführt, aber mit so vielen Möglichkeiten, von zuhause aus zu spielen es ist nicht weiter verwunderlich, warum so viel Interesse besteht. Das Ganze ist ein Segen eben ein Segen und Fluch zugleich.Wenn Sie sich bei einem der unzähligen Online Casinos anmelden, werden Sie zweifellos von der Anzahl der Spiele beeindruckt sein, insbesondere von den Slotmaschinen, die bei alten Hasen wie auch bei Neukunden beliebt sind.Die meisten Webseiten im Glücksspielbereich bieten unglaublich viele verschiedene Themen, Wetten und Slots, in die Sie sich vertiefen können. Es ist nicht mehr erforderlich, unterdurchschnittliche Slots in der schmuddeligen Ecke Ihrer lokalen Bar zu spielen. Sollten Sie sich für das online spielen entscheiden werden Sie alle Ihre Lieblingsspiele an einem einzigen Ort vorfinden können. Sogar mit Blick auf etablierte Klassiker wie Counter Strike findet man bei vulkanbet.com/de/counter-strike jede Menge Überraschungen.Von einigen Kritikern wird gerne argumentiert, dass alle Slots im Grunde genommen dasselbe sind - aber schauen Sie sich doch selbst eine der zahlreichen Glücksspielseiten an und Sie werden diese Aussage bald zurückziehen. Von Klassikern wie The Wizard of Oz und Starburst bis hin zu hochmodernen KI- und VR-Online-Spielen, die die Grenzen zwischen Video- und Glücksspielen verwischen - es gibt eine Vielzahl von Spielen, die alle darauf warten, dass Sie eben diese ausprobieren.Und sollte man sich noch nicht so ganz sicher sein, ob man sich nun für dieses vielleicht etwas neuartige Vergnügen begeistert, gibt es eine weitere Interessante Option.Bei den meisten Betreibern von online Glücksspielen gibt es nämlich die Möglichkeit, diese gratis auszuprobieren. Hierbei stehen einem zwei Varianten zur Verfügung. Zum einen gibt es manche online Casinos, die einem einen gewissen (meist kleinen) Betrag gutschreiben, mit dem man die Slots ausprobieren kann. Die andere Möglichkeit, die übrigens die geläufigere ist, besteht darin die Slots einfach mit Spielgeld zu spielen.Solche Möglichkeiten werden Sie bei echten Casinos wohl eher weniger bekommen.Online-Slots sind berühmt für ihre riesigen Jackpots. Sollten Sie häufiger in den progressiven Slot-Räumen spielen, ist Ihnen dieses Phänomen sicher nicht fremd.Im September 2018 zahlte einer der größten Anbieter die stolze Summe von 21,7 Millionen Dollar an einen einzelnen Spieler aus. Am überraschendsten ist vielleicht, dass dies nicht die bislang größte Slot-Auszahlung ist. Diese geht mit knapp 39,7 Millionen US-Dollar aber ebenfalls ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten und schillernden Städte wie Las Vegas und Atlantic City.Bei solch großen verfügbaren Jackpots ist es kein Wunder, dass Online-Slots immer mehr Menschen ansprechen, die ihr Glück mit eben diesen versuchen wollen.