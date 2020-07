Casinobetreiber vs. Wettbüros - Verlierer und Gewinner der Corona Krise

Die Corona Krise hat auch die Welt der Sportwetten und die das Glücksspiels im Casino komplett verändert. Immerhin konnten die Betreiber der betreffenden Locations über einen Zeitraum von mehreren Wochen nicht öffnen.

Das Ergebnis: sinkende Umsätze und eine Branche, die sich (berechtigterweise) Sorgen um die Zukunft machte.Einige Anbieter von Glücksspielen und Sportwetten blieben in diesem Zusammenhang auf der Strecke. Dennoch gab es durchaus auch Unternehmen bzw. Plattformen, die aufgrund der neuen Umstände profitieren konnten.Wie so oft spielte und spielt das Internet hierbei eine wichtige Rolle. Wer es hier schaffte, seine Angebote weiter auszubauen und an die bestehende Situation anzupassen, hatte die Chance, als Sieger aus der Krise hervorzugehen.Was sich jedoch im ersten Moment einfach anhören mag, erforderte im nächsten Schritt einen Mix aus Einfühlungsvermögen, ein Gespür für Trends und auch ein wenig Glück.Unabhängig von der jeweiligen Branche sorgte die Corona Krise dafür, dass viele Unternehmer das berühmte Handtuch werfen mussten. Oft handelte es sich hierbei um Firmen, die ihre Angebote ausschließlich vor Ort anboten und auf andere Bereiche, wie zum Beispiel – bezogen auf die Sportwetten Branche – regelmäßig stattfindende Fußballspiele, angewiesen waren.Wer es jedoch schaffte, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen, den Nerv der Kunden zu treffen und innovativ zu sein, konnte profitieren. Vor allem das Internet spielte eine wichtige Rolle, wenn es darum ging, den Menschen eine Alternative zum bisherigen Angebot zu zeigen.Auch Casinos gehörten zu den Einrichtungen, die über einen Zeitraum von mehreren Wochen schließen mussten. Nun war es auf einmal nicht mehr möglich, Fortuna am Roulette Tisch herauszufordern oder das besondere Flair der Slot Landschaften zu genießen.Viele Online Casinos entschlossen sich dazu, ihr Online Angebot auszuweiten und so direkt die Casino Fans anzusprechen, die aktuell auf ihr ganz besonderes Hobby verzichten mussten. OGLABS berichtete hierzu bereits in diesem Artikel Um sich von anderen Anbietern abzuheben, nutzten viele Seiten besondere Neukundenangebote oder riefen andere Aktionen für Bestandskunden ins Leben. Auf diese Weise wurden viele Glücksspielfans erst auf die Online Variante als ernstzunehmende Alternative aufmerksam und gaben dem virtuellen Casino eine Chance.Viele Sportwetten Fans lieben es, ihre Wette persönlich abzugeben. Doch worauf soll eigentlich gewettet werden, wenn keine Begegnungen stattfinden?Um ihren Kunden gerade mit Hinblick auf diese wichtige Frage eine spannende Alternative zu bieten, haben sich viele Sportwetten Seiten dazu entschlossen, ihr Sortiment um den Bereich der eSports Wetten zu ergänzen.Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um „elektronischen Sport“. Teams oder einzelne Spieler treten hier, beispielsweise bei Klassikern, wie „Call of Duty“ gegeneinander an.Sportwetten Fans können dementsprechend auf die jeweiligen Ergebnisse wetten und ihre Tipps bei den meisten Anbietern auch als Kombiwette abgeben, um den Spielspaß (und den möglichen Gewinn) noch weiter zu erhöhen.Ein Blick auf die Nutzergewohnheiten der angemeldeten Nutzer zeigt, dass die Angebote rund um den Bereich eSports rege genutzt werden – auch und obwohl mittlerweile auch wieder die klassischen Spiele (wenn auch ohne Zuschauer) stattfinden. Es scheint fast so, als habe es die Corona Krise geschafft, das Augenmerk auf einen sportlichen Bereich zu lenken, der vorher zwar definitiv schon existierte, jedoch gerade mit Hinblick auf Wetten noch nicht allzu intensiv beachtet wurde.Sowohl mit Hinblick auf die Suche nach dem perfekten Wettanbieter als auch im Zusammenhang mit der Recherche nach einem Online Casino, das ideal zu den eigenen Erwartungen passt, gilt, dass es immer sinnvoll ist, die verschiedenen Seiten einander gegenüberzustellen. Fragen wie:- Welche Seite verfügt über das beste Angebot?- Wer hat die besten Quoten?- Welcher Anbieter ist besonders seriös und dementsprechend vertrauenswürdig?können so schnell auf einen Blick beantwortet werden. Wer sich den entsprechenden Vergleich noch ein wenig erleichtern möchte, kann unter anderem auch auf die Vorteile offizieller Vergleichsseiten wie z.B. fettewette.de - Wettanbieter Vergleich setzen. Hier werden Kategorien, wie zum Beispiel Nutzerkomfort, Preise und Aktionen einander auf übersichtliche Weise gegenübergestellt.Grundsätzlich fällt es schwer, eine Aussage darüber zu treffen, ob nun Casinobetreiber oder Wettbüros mehr von der Corona Krise profitiert haben.Denn: Gewinner und Verlierer gab es auf beiden Seiten. Die Chancen standen allerdings für die Unternehmen besonders gut, die es vergleichsweise rasch geschafft haben, sich auf die neue Situation einzustellen.Im Falle der Sportwetten bedeutete dies, eSports Wetten (und beispielsweise auch Wetten rund um TV-Shows und deren Ergebnisse) mit in das eigene Portfolio aufzunehmen. Einige Sportwetten Anbieter konnten sich hier über einen regen Zulauf von Kunden freuen, die sich auf der Suche nach einer spannenden Alternative für die Zeit der Spielunterbrechung befanden.Online Casinos entschieden sich hingegen häufig für spannende Neukundenangebote, die auch auf Menschen, die sich bisher vielleicht noch nicht mit dem Bereich Glücksspiel befassen konnten, interessant wirkten.Es wäre jedoch ein wenig naiv, die entsprechenden Vorgehensweisen rund um eSports und Neukundenaktionen als allgemeingültiges Erfolgsrezept anzusehen. Wie so oft gehörte auch ein wenig Glück, positive Kundenerfahrungen und der Glaube an das eigene Geschäftskonzept dazu, wenn es darum ging, die Corona Krise möglichst unbeschadet zu überstehen.Fest steht jedoch auch, dass die Chancen, sich im Online Business wieder von den Umsatzeinbußen zu erholen, in der Regel besser stehen als im Casino oder dem Wettbüro vor Ort. Besagte Chancen müssen jedoch auch genutzt werden, um sich gegebenenfalls auch langfristig als erfolgsversprechend herausstellen zu können.