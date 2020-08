Die größten Sportwetten-Gewinne aller Zeiten

Sportwetten sind weiterhin eine sehr beliebte Freizeitbeschäftigung vieler Deutscher. Tausende von Menschen im Lande platzieren regelmäßig Wetten auf die Spiele oder Partien im Profisport, sei es Fußball, Boxen, Tennis oder Formel 1. Falls ein Sport professionell betrieben wird, stehen die Chancen gut, dass man darauf eine Wette machen kann.

Auch die Methoden zum Wetten sind heutzutage sehr vielfältig. Sei es im lokalen Wettbüro oder bei Sportwetten online , es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, heute eine Wette abzuschließen. Durch mobile Wettbüros im Internet können Spieler sogar von ihrem Handy oder Tablet wetten und so zum Beispiel live im Stadion einen Tipp auf das von ihnen favorisierte Team abgeben.Für Sportfans sind Wetten nicht nur eine Möglichkeit, Geld zu gewinnen. Es gibt nämlich kaum eine bessere Methode, um die Spannung eines Fußballspiels oder eines anderen Sportevents zu erhöhen, als wenn man darauf eine Wette mit echtem Geld abgeschlossen hat. Mit der ein oder anderen Wette werden sogar Sportmuffel auf einmal zu Superfans und können sich kaum in den Sitzen halten.Dennoch will jeder Wettende natürlich möglichst viel Geld mit seinen Tipps gewinnen. Es ist wohl egal, wie reich man ist, mehr Geld ist einfach immer besser als weniger Geld. Dieses Motto haben sich einige Sportwetter äußerst konsequent zu Herzen genommen. Diese Menschen waren in der Lage, absolut unglaubliche Summen mit winzigen Einsätzen zu gewinnen.Wie das möglich war? Durch sogenannte Kombinationswetten, bei denen der Wettende mehrere Tipps gleichzeitig abgibt. Nur wenn alle diese Tipps erfolgreich sind, wird die Wette als Gewinn gezählt. Man könnte also zum Beispiel eine Wette auf fünf Spiele der Bundesliga abgeben. Wenn nur ein einziges dieser Spiele anders als vorhergesagt endet, geht man dann leider mit leeren Taschen nach Hause.Den Spielern in unserer Liste ist dies nicht passiert. Sie schafften das (fast) Unmögliche und brachten alle ihre Tipps in trockene Tücher. Die Ergebnisse waren absolut unglaublich, wie die untenstehenden Geschichten zeigen. Hier ist unsere Liste der größten Sportwetten-Gewinne aller Zeiten.Nein, das ist kein Tippfehler. Der Engländer Steve Whiteley konnte beim Besuch einer Pferderennbahn tatsächlich die unglaubliche Summe von 1,45 Millionen britischen Pfund gewinnen, nachdem er eine Wette für gerade einmal 2 Pfund abgeschlossen hatte. Um diese denkwürdige Leistung zu erreichen, wettete er gleichzeitig auf sechs Rennen. Diese Wette ist als Tote Jackpot bekannt und zählt zu den beliebtesten Sportwetten auf der Insel.Das war aber noch nicht alles, denn der 60-jährige Heizungstechniker wählte ausschließlich Pferde, denen nur eine winzige Außenseiterchance auf einen Gewinn des jeweiligen Rennens eingeräumt wurde. Zum Beispiel wettete er auf einen Sieg des Pferdes Lupita, dessen Reiterin in 28 Rennen keinen einzigen Sieg davontragen konnte. Alleine diese Wette hatte eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 11 zu 1. Insgesamt lag die Wahrscheinlichkeit für seine erfolgreiche Wette bei 879,137 zu 1. An diesem Tag, dem 8. März 2011, lief einfach alles richtig für den glücklichen Spieler.Um die Geschichte noch unglaublicher zu machen, gab der Engländer an, dass er nur ein paar Mal pro Jahr zum Wetten auf die Pferderennbahn geht und dabei stets kleine Beträge setzt. Er gab also nicht eine große Anzahl von Wetten ab und traf eine davon, wie man vielleicht vermuten würde. Ob er nach seinem Gewinn weiterhin nur 2 Pfund pro Wette einsetzte, ist dagegen nicht bekannt.Auch in den USA sind Sportwetten sehr beliebt, und auch dort wählen viele Spieler Kombinationswetten, um sich die Chance auf riesige Gewinne zu verschaffen. Ein anonymer Spieler aus Las Vegas war dabei besonders erfolgreich. Er konnte im März 2016 insgesamt über 300.000 US-Dollar mit einer Wette von 5 Dollar gewinnen.Der Spieler setzte dazu auf mehrere Spiele der amerikanischen Basketballliga NBA sowie dem amerikanischen College-Basketball. Diese Entscheidung erwies sich als eine sehr gute, denn der Spieler konnte durch den Gewinn sein Leben für immer verändern. Wir sind zwar keine Mathematiker, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass die Rendite dieser Wette ganz ordentlich war.Der vielleicht unglaublichste Gewinn aller Zeiten ereignete sich in England. Genau wie der Spieler aus dem ersten Eintrag unserer Liste, verwendete auch dieser 60-jährige eine Kombinationswette auf Pferderennen, um zu seinem neuen Reichtum zu kommen. Er wettete auf insgesamt 8 Rennen gleichzeitig und wählte dabei viele Außenseiter aus, um die Gewinnquoten so hoch wie möglich steigen zu lassen.Die Rechnung ging mehr als auf, denn der Engländer aus der wunderschönen Region Yorkshire schaffte es tatsächlich, mit einer Wette von nur 50 Pence zum Millionär zu werden. Das Verrückteste an der Geschichte? Der Spieler erfuhr erst von seinem Gewinn, als er sich erneut auf der Sportwetten-Seite anmeldete, um eine weitere Wette abzuschließen. Ob er diese nach der unglaublichen Nachricht trotzdem abschloss, ist eher unwahrscheinlich.