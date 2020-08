Die besten kostenlosen Spiele ohne WLAN 2020

Es gibt immer wieder Momente im Leben, in denen einem das Internet abhanden kommt. Erst dann fällt auf, wie sehr man inzwischen vom Netz abhängig geworden ist.

Beispielsweise im Flugzeug: Man möchte sein Lieblingsspiel auf dem Smartphone zocken, doch WiFi gibt es nicht und somit ist kein Weiterkommen in Sicht. Um sich den Flug nicht von Anfang an zu ruinieren und für andere unselige Internetzeiten vorbereitet zu sein, empfehlen wir kostenlose Games, die ohne WLAN auskommen.Bei diesem niedlichen Titel schießt der Spieler Bälle mit unterschiedlichen Mustern empor, um die Kugeln aufzulösen, die von oben nach unten fallen. Erreichen diese zu Boden, ist das Spiel zu Ende. Ein netter Zeitvertreib für zwischendurch, der gänzlich ohne Internetverbindung läuft. Außerdem ist das Game für sämtliche Altersstufen geeignet.Richtig gelesen, das Handyspiel heißt wahrhaftig Poker Offline und bietet das, was man vermutet. Poker spielen ohne Internet und das kostenlos. Wer mag, tätigt In-App Käufe, aber es funktioniert auch weitere Investitionen brillant. Ideal für all jene, die die Zeit über den Wolken nutzen wollen, um ihre Pokerfähigkeiten zu verbessern. Später steht dem Umstieg in ein Casino ohne Einzahlung nichts mehr im Weg. Doch zuvor heißt es: üben, üben und nochmals üben. Schließlich möchte man sich nicht blamieren.Netflix-Fans kennen die Serie Stranger Things garantiert. Diese versetzt seine Zuschauer in die 80er Jahre zurück und sorgt für reichlich spannende Momente. Wer nicht nur zugucken, sondern auch eingreifen will, spielt Stranger Things: The Game. Der Titel ist für iPhones und Android-Geräte kostenlos verfügbar. Eine weitere Besonderheit: Es ist komplett werbefrei, in Deutsch und funktioniert ohne Probleme offline.Auch dieses Handyspiel läuft auf Android und iOS-Geräten. Der Gamer taucht in einen Actiontitel der guten alten Retrozeit ein. Hier werden Monster und Helden im Pixel-Look dargestellt. Es gibt bunte Waffen und es fließt garantiert kein Blut. Zocker kämpfen sich durch das Level bis ans Ziel. Typisch Retro - schlicht und offline.Eine Art Geduldsspiel für all jene, die gerne in der Wüste Ski fahren. Der Nutzer fährt von links nach rechts, dazwischen gilt es, Hindernisse zu überstehen und Belohnungen einzusammeln. Das Spiel ist am Anfang ein wenig gewöhnungsbedürftig, hat aber eine entspannende Wirkung. Die hypnotische Musik trägt dazu bei. Unbedingt ausprobieren und loslegen!Wer nicht blockweise Sudoku mit in die Kabine schleppen möchte, spielt das berühmte Spiel jetzt direkt auf seinem Handy. Viel zu erklären gibt es hierzu nicht. Der klassische Gehirntrainer ist nicht nur ein netter Zeitvertreib, er regt auch die grauen Zellen an und lässt die Reise buchstäblich im Fluge vergehen. Auch dieses Game steht kostenlos zum Download bereit und benötigt kein Internet.Alle Titel, die wir im Artikel vorstellen, sind im Google Play Store und im App Store zu finden. Dort gibt es weitere zahlreiche Highlights zu entdecken. Wir empfehlen eine Reise durch die beiden Plattformen, um die Vielfalt der Games aufzustöbern. Bestenfalls vor dem Urlaub, damit genügend Zeit bleibt, sich die Spiele herunterzuladen. Außerdem lässt sich so am besten herausfinden, ob die Angebote tatsächlich offline funktionieren.Manche Hersteller schwindeln gerne. Nach einem Level erfolgt oftmals der Schrei nach einer Internetverbindung und nichts geht mehr. Dies wäre schade. Zudem gibt es Games, die sowohl offline als auch online funktionieren. Solange kein Update benötigt wird, arbeiten sie bei nicht verfügbarem WLAN tadellos. Im Zweifel ausprobieren. Tipp: Auch zahlreiche Filme und Serien lassen sich jetzt aufs Handy laden, damit diese in internetfreien Zonen abspielbar sind. Anbieter wie Netflix und Co. bieten dies inzwischen an.Ohne Netz leben muss nicht langweilig sein. Wichtig ist nur, dass man sich im Vorfeld die Zeit nimmt, alles zu planen. Spontan geht offline leider nicht viel.