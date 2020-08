Glücksspiel Seiten – Echtgeld Online Glücksspiel vs. Casino App

Die Frage, ob das Spielen im Casino mit oder ohne App besser ist, stellt sich die Industrie seit der Erfindung der mobilen Web App.

Zu Beginn der Internet Ära hat sich die Glücksspiel Branche diese Frage ebenfalls in Bezug auf örtliche Casinos oder Online Casinos gestellt. Letztere Frage konnte mittlerweile beantwortet werden. Spieler bevorzugen die Online Casinos aus vielerlei Gründen.Wir sind heute der Frage nachgegangen, was die Spieler bevorzugen: Die moderne Web App oder die Casino App. Insbesondere waren wir neugierig, warum das eine oder andere bevorzugt wird. Seien Sie gespannt und überrascht von unseren fundierten Recherchen.Die Frage, ob mit Web App oder Casino App gespielt werden sollte, wurde vom Team CASINOBOOST erneut aufgeworfen. Bei diesem Unternehmen handelt es sich um ein Team von Glücksspiel Enthusiasten, welche die Branche regelmäßig mit neuen Nachrichten, Bonusangeboten der Casinos sowie Informationen rund um die Online Casinos versorgt. Dabei wird ehrlich und verantwortungsbewusst berichtet. Fundierte Recherchen verschweigen auch die negativen Faktoren nicht. In diesem Artikel soll die Frage geklärt werden, welches mobile Verfahren am besten für die Spieler geeignet ist.In den vergangenen Jahren entwickelte sich die Technik rasant, insbesondere in Bezug auf das mobile Internet. Es stellte sich schnell heraus, dass das mobile Internet zu einem Trend wurde. Diesem Trend folgten die Online Casinos, die Ihre Dienstleistungen ebenfalls den mobilen Spielern zur Verfügung stellen wollten und mobile Applikationen für die meistgenutzten Betriebssysteme iOS und Android entwickelten. Diese Apps mussten und müssen nach wie vor, heruntergeladen und auf das mobile Endgerät installiert werden. Die moderne Web App in HTML-5 Formaten kam erst viele Jahre später auf den Markt. Dennoch nutzen bis heute viele mobile User Apps. In den USA nutzen 88 Prozent aller Handy- und Tablet Besitzer Download Apps, während es in Argentinien sogar 95 Prozent sind. In Deutschland werden die Download Apps von 90 Prozent genutzt.Wir haben einen Vergleich für Sie zusammengestellt:- Verfügbarkeit: Mobile Casino Webseiten sind sofort verfügbar, während die Apps zunächst heruntergeladen und installiert werden müssen.- Kompatibilität: Mobile Casino Webseiten sind mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel. Die Apps sind ausschließlich für das Betriebssystem geeignet, für welches die App entwickelt wurde.- Upgrades: Mobile Casino Webseiten werden zum Teil schon automatisch aktualisiert. Apps müssen häufig von den Usern manuell über den Store aktualisiert werden.- Die Auffindbarkeit: Mobile Casino Webseiten können ohne Probleme im Netz gefunden werden. Die Casino Apps hingegen müssen zunächst im entsprechenden Store gesucht werden.- Teilen: Casinos, welche direkt im Browser gespielt werden, sind einfach mit Freunden zu teilen. Wer eine Casino App mit einem Freund teilen möchte, muss zunächst die App teilen.- Support: Der Support sowie die Wartung der mobilen Casino Webseiten sind stets gegeben und Probleme können in Sekundenschnelle behoben werden. Bei den mobilen Casino Apps müssen Probleme oder Beschwerden zunächst an die Techniker weitergeleitet werden.Mittlerweile gibt es nicht mehr viele Casino Apps. Die meisten Betreiber offerieren Ihre mobilen Dienstleistungen per Browser. Das sieht in der Gaming Branche allerdings noch ganz anders aus. In diesem Bereich werden die meisten Games per App gespielt. Zu den Top Ten App Games in Deutschland gehören:- Save the girl- Fishdom deep dive- ASMR Schneiden- Brain Test: Tricky Puzzles- DOP Draw one Part- Repair Master 3D- Brain Master- Garden Scape: New Acres- Recharge Please- Slot ParkLaut Statistiken werden in Deutschland etwa 427.95k+ aller Spiele per Download App gespielt , so dass der Trend hierzulande im Bereich der Gaming Branche immer noch zu den Web Apps tendiert.Download Apps bieten allerdings einige Vorteile, welche wir nachfolgend erläutern möchten:- Bei der App Nutzung werden die Daten direkt auf dem Gerät gespeichert. Dies verschafft den Usern einen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber den Browser Spielern.- Durch diesen Geschwindigkeitsvorteile sorgen zudem für eine bessere Interaktivität.- Die Bedienbarkeit der Download Apps ist bequemer und komfortabler- Einige App Anbieter bieten einen Offline Service an. Das schont das Datenvolumen.In der Glücksspiel Branche ist es von großer Wichtigkeit, stets auf dem Laufenden zu sein, um aktuelle Bonusangebote zu erhalten. Dies gilt insbesondere für Glücksspiel Webseiten wie CASINOBOOST. Durch das Browser basierte Programm ist es allerdings nicht spürbar, wenn die Seite aktualisiert wird. Upgrades geschehen im Hintergrund.Bei der Frage um Browser oder App Spiele geht es jedoch um viel mehr. Inzwischen gibt es eine Vielzahl neuer Entwicklungen und Trends , die wir nachfolgend kurz vorstellen möchten:- Virtual Reality: Diese noch recht neuartige Technologie vermittelt dem Spieler das Gefühl, direkt am Geschehen teilzunehmen. Allerdings wird hierfür spezielle Hardware benötigt.- Künstliche Intelligenz (AI): Diese Technologie kommt zum Einsatz, wenn es darum geht, die Vorlieben und Bedürfnisse der Kunden zu analysieren. Spieler erhalten dann beispielsweise Vorschläge für ähnliche wie die bevorzugten Games. AI wird ebenfalls im Bereich des Supports in der Glücksspiel Branche angewendet. Einige Betreiber nutzen bereits Chat Bots für vorgefertigte Antworten.- Blockchain: Blockchain Casinos arbeiten mit Krypto Plattformen zusammen, wodurch es für die Nutzer zu einigen Vorteilen kommt. Hierbei handelt es sich beispielsweise um mehr Fairness in Bezug auf den Zufallsgenerator oder die Anonymität der Spieler.- Telegramm Apps für Online Casinos: Hierbei handelt es sich um einen Chatroom, welcher ausschließlich für das entsprechende Casino kreiert. Sämtliche Nachreichten sind end-to-end verschlüsselt.Apps lassen die Spiele in der Regel flüssiger und schneller laufen, als der Browser. Darüber hinaus kann die Spiel-App auf bestimmte Funktionen des mobilen Endgerätes zugreifen, was einer Webseite ebenfalls nicht möglich ist. Zu diesen. Funktionen gehört beispielsweise der Zugriff auf die Kamera für In-Game Fotos oder Videos, GPS oder bestimmte Speicherfunktionen. Damit ist die App für Multiplayer Games ganz klar der Sieger dieses Vergleichs.Selbstverständlich sollte letztlich jeder Spieler selbst entscheiden, ob mit oder ohne App gespielt wird. Jedes System birgt Vor- und Nachteile. Allerdings ist das Spielen mit App in einigen Fällen nicht von dem eigenen Geschmack abhängig oder sollte es zumindest nicht sei. Multiplayer Gamer sollten zum Beispiel nicht auf eine App verzichten, wenn das bestmögliche Gameplay erzielt werden soll.