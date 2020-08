Die große weite Welt der Browsergames – Vielfältige Optionen ganz ohne Download

Die Welt der Browsergames war für eine lange Zeit in erster Linie den Gelegenheitsspielen vorbehalten, sodass vorrangig Minispiele und Social-Games vorzufinden waren.

Inzwischen konnten jedoch jede Menge technologische Fortschritte und Entwicklungen den Rahmen des zuvor einschränkenden Browsers radikal erweitern und Raum schaffen für jede Menge neue erstklassige Games, die direkt im Browser spielbar sind. Unter Einsatz von HTML5 wurde den Spieleentwicklern eine gänzlich neue Welt eröffnet, in der sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen und selbst für den Browser komplexe und ansehnliche Games entwickeln können. Die Vielfalt ist damit bereits immens und bietet genau wie auch Download-Games eine Option für jeden Spieler. Dabei bieten Browsergames jede Menge Vorteile! Zum einen sind die meisten von ihnen vollkommen kostenfrei spielbar, außerdem kann man direkt in den Spielspaß springen, ohne zunächst auf lange Installationen zu warten. Browsergames lassen zudem Grenzen zwischen verschiedenen Spielplattformen verschmelzen, denn egal, ob am PC oder Smartphone, mit dem Browser spielt man direkt an der Stelle weiter, wo man zuvor am anderen Gerät aufgehört hat. Von klassischem Spielspaß von früher bis hin zu komplexen MMORPGs wird jeder in der großen weiten Welt der Browsergames fündig.So manch ein Klassiker aus der Welt der Spiele wurde bereits vor langer Zeit geschaffen, hat jedoch bis heute nicht an Relevanz verloren. Von traditionellen Brett- und Kartenspielen bis hin zu den ersten mobilen Spielen aller Zeiten haben es zahlreiche Spielklassiker in die heutige digitale Welt geschafft und werden inzwischen über den Browser gespielt. Mit CATAN Universe wurde das legendäre Brettspiel auf den Bildschirm gebracht, sodass Fans des Klassikers heute direkt im Browser siedeln, handeln und bauen können. Mit der großen Online-Community kann man über das Internet gegen andere Spieler antreten oder auch allein gegen den Computer spielen. Weitere Klassiker, die früher lediglich analog spielbar waren, sind die beliebten Casinospiele. Von Spielautomaten über Roulette und Blackjack bis hin zu Poker lassen sich die populären Spiele heute direkt im Browser spielen. Wie in der Spielbank kann auch online um Echtgeld gespielt werden, um authentischen Spielspaß zu genießen. Mithilfe des Casino Bonus werden neuen und bestehenden Kunden Gratisguthaben und Freispiele geboten, durch die Spieler das Meiste aus ihren Einsätzen herausholen können. Neben diesen analogen Klassikern konnte sich auch eines der ersten mobilen Spiele der Geschichte bis in die heutige Zeit halten. Wer erinnert sich noch an das legendäre Spiel Snake, das früher auf dem Handy gespielt wurde? Mit Slither.io flitzt die Schlange heute im Browser mit einer ganz neuen Grafik aber dem gleichen fesselnden Gameplay im Browser über den Bildschirm.Wer glaubt, dass Browser-Strategiespiele weniger Komplexität und Tiefe aufweisen als Konsolen- und PC-Spiele, der liegt falsch, denn auch ohne Download oder Datenträger kommen Strategen ganz auf ihre Kosten. Ein beliebtes Tower-Defense-Game, das bereits auf dem Mobilgerät Popularität genießt, ist auch im Browser mit Flash vollkommen kostenfrei spielbar. Kingdom Rush ist ein Single-Player-Strategiespiel, in dem Spieler in Echtzeit Abwehrtürme erbauen und Gegner davon abhalten müssen, die Basis zu erreichen. Für Fans des Genres ist das Spiel ein Volltreffer. Im Aufbau-Strategiespiel Elvenar finden sich Spieler dagegen in einer Fantasy-Welt wieder, in der es darum geht, entweder in der Rolle der Menschen oder der Elfen eine Stadt zu erbauen und die eigene Gesellschaft wachsen und aufblühen zu lassen. Je nachdem, ob man sich für die magische Faktion oder die menschliche, mittelalterliche entscheidet, warten unterschiedliche Voraussetzungen und Bauarten. Ziel ist es jedoch stets, eine wunderbar florierende Stadt mit glücklichen Einwohnern zu erreichen. Es wartet eine weite Welt, die sich mit der Zeit erkunden lässt, um das eigene Reich noch besser und größer zu gestalten. Nur durch taktisches Vorgehen und mit einer ausgeklügelten Strategie schafft man es zur produktiven Metropole im Wohlstand.Wer hätte sich früher denken können, dass es einmal möglich sein würde, Tausenden Spielern gleichzeitig auf dem Spielfeld zu begegnen und gegeneinander (oder miteinander) zu spielen? Genau dies ist durch Massively Multiplayer Online-Games (MMOs) möglich. Ein besonderes Genre sind die MMO-Rollenspiele, bzw. MMORPGs. Eine Vielzahl dieser gigantischen Spielehits lassen sich vollkommen kostenfrei im Browser spielen, wo Gamer in eine weitreichende Welt eintauchen und die Möglichkeit haben, die eigene Spielfigur weiterzuentwickeln und hoch zu leveln, während sie mit Tausenden anderen Spielern spielen. Ein beliebtes MMORPG, das sich im Browser spielen lässt, ist RuneScape . Das Spiel wird im mittelalterlichen Fantasy-Reich von Gielinor gespielt, wo Spieler in die Rolle personalisierbarer Avatare treten und die weitreichende Welt mit zahlreichen Königreichen, Regionen und Städten erkunden. Mit insgesamt über 200 Millionen Accounts gilt RuneScape als das größte und am meisten aktualisierte MMORPG der Welt. Ein weiteres legendäres MMORPG, das sich vollkommen kostenfrei direkt im Browser spielen lässt, ist League of Angels. Es handelt sich um ein rundenbasiertes Rollenspiel, wo sich Spieler in einer turbulenten Fantasy-Welt wiederfinden. Es gilt, die bösen Mächte zu besiegen, um die Hierarchie der Engel zu retten. Mit einem Hauch an Strategie bietet League of Angels eine einzigartige und besonders mitreißende Spielerfahrung. Und das direkt im Browser.Spieler jeglicher Art, ob sie die Klassiker von früher bevorzugen oder raffinierte Multiplayer-Games spielen möchten, kommen heute in der Welt der Browsergames voll und ganz auf ihre Kosten. Noch nie war die Auswahl an Spielen im Browser so vielseitig wie heute, sodass inzwischen wirklich jeder ein passendes Spiel findet. Ohne Download oder Installation kann man sich direkt ins Spielvergnügen stürzen.