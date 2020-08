Zynga kauft Casual Mobile Game-Entwickler Rollic für 168 Millionen Dollar

Zynga hat wieder einmal eingekauft. Dieses Mal sichert sich das globale Spiele-Unternehmen den Hypercasual Mobilegame-Entwickler Rollic. Das in San Francisco ansässige Unternehmen wird zu 80 Prozent an Zynga gehen, die dafür mindestens 168 Millionen US-Dollar auf den Tisch legen.

Der Global Player in der Spielebranche Zynga hat in den letzten Jahren mehrere große Deals unter die Haube gebracht. Unter CEO Frank Gibeau kaufte Zynga aktiv und viel ein. Im Juni erwarb Zynga Peak Games für 1,8 Milliarden Dollar, nachdem man 2017 für 100 Millionen Dollar das Casual Card Game Studio von Peak gekauft hatte. Zynga hat außerdem Small Giant Games für 560 Millionen Dollar, Gram Games für 250 Millionen Dollar und NaturalMotion für 527 Millionen Dollar gekauft. Und jetzt steht wieder eine Übernahme kurz vor dem Abschluss. Zynga und Rollic Games, ein erfolgreiches Hypercasual-Mobilegames-Unternehmen aus San Francisco, werden einen Vertrag unterzeichnen, durch den Zynga 80 Prozent des Studios übernimmt. Satte 168 Millionen US-Dollar sollen dafür mindestens über den Tisch gehen. Zynga erwartet, dass die Transaktion am 1. Oktober 2020 abgeschlossen sein wird.Die restlichen 20 Prozent von Rollic will Zynga ebenfalls noch kaufen. Die Preise, die für den stückweisen Nachkauf innerhalb der nächsten drei Jahre vereinbart werden, hängen dann davon ab, ob Rollic die Gewinnziele von Zynga erreicht.Zynga ist durch Gelegenheitsspiele weltweit bekannt geworden, hat aber auch eine lange Tradition im Bereich der Casinospiele. Mit Zynga Poker startete das Unternehmen seinen Weg in die Branche, die Spiele wie in Casinohallen.se anbieten. Die Welt der Kartenspiele hat es Zynga angetan und nun gehen sie mit dem vierten Kauf in Istanbul wieder einen Schritt weiter."Dies ist unser erster Einstieg in die Kategorie der hypercasual Kartenspiele", sagte Gibeau. "Wenn man sich die Dynamik dort anschaut, geht es um Spiele für den Massenmarkt und ein riesiges Publikum. Aus der Sicht der Spieler ist es eine ziemlich breite demografische Gruppe. Es ist die größte und am schnellsten wachsende Kategorie auf dem Mobiltelefon".Auch wenn die Wasser gerade nicht besonders ruhig sind, wird sich die Investition lohnen. Zynga wird weiterhin nicht nur auf Mikrotransaktionen, sondern vor allem auch auf Werbung setzen. Wer keinen In-App-kauf tätigen will, wird sich gern eine Werbung anschauen. Dadurch verdient auch Zynga. "Rollics Gesamtpublikum wird 65 Millionen MAUs zu unserem hinzufügen, und das gibt uns fast 200 Millionen, was uns eine größere Reichweite gibt", sagte Gibeau in einem Interview mit GamesBeat.Rollic wurde im Dezember 2018 von Burak Vardal, Deniz Basaran und Mehmet Can Yavuz gegründet. Im Portfolio sind acht Spiele, die es im US-amerikanischen Markt auf die Positionen 1 und 2 in den am meisten heruntergeladenen Apps geschafft haben. Die Top-Spiele sind Go Knots 3D und Tangle Master 3D. 250 Millionen Downloads sind es insgesamt und die aktiven Spieler bieten eine breite Basis, auf die Zynga gern zugreift. Durch die Übernahme werde Zynga auch auf den Märkten Südasiens und des Nahen Osten größer Fuß fassen.Mit dem Deal kommen 40 Mitarbeiter zur Zynga-Familie, die nun auf insgesamt 1.981 Mitarbeiter angewachsen ist. Gibeau sagte, das Unternehmen stelle aber weiterhin ein, um offene Stellen auf der ganzen Welt zu besetzen. Er merkte an, dass das Ökosystem in der Türkei für Handyspiele sehr stark sei und die Region sich zu einem Zentrum für Casino und Casual-Games entwickle.