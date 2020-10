Der Erfolg des Online-Glücksspiels und Popularität der Branche

Es besteht kein Zweifel an dem rasanten Aufstieg, den wir in der Glücksspielindustrie beobachten können. Schon längst gehören die Tage von Spielen wie Pinball, die Anfang der 1970er Jahre auf den Markt gebracht wurden, zur Geschichte.

Seitdem können wir den stätigen Aufschwung dieser Branche mitverfolgen. Es werden immer mehr Investitionen in diesem lukrativen Sektor, der sich zu einer der am schnellsten wachsenden Branchen entwickelt hat, getätigt.Begonnen hat das Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre mit dem so genannten "Goldenen Zeitalter" der Arcade-Videospiele. Die beliebtesten Spiele dieser Zeit waren Spiele wie Donkey Kong und Pac-Man. Letzteres sorgte dafür, dass sich immer mehr Frauen für Videospiele interessierten, und zwar in dem Ausmaß, dass heute, im Jahr 2020, 51% Spielerinnen sind. Für viele mag das überraschend sein, weil man hinter der Spieldemographie junge, männliche Teenager erwartet.Konsolen begannen zu entstehen und auf den Markt zu kommen und dies war der Durchbruch für die Glücksspielindustrie. In dieser Zeit boomten Xbox und PlayStation und suchten ständig nach neuen Konkurrenten für PC-Spiele, wobei auch Spielcomputer immer beliebter wurden.Das digitale Zeitalter ist jenes Zeitalter, in dem das Glücksspiel durch Smartphones viel zugänglicher für Spieler wurde und dadurch einen regelrechten Höhenflug erlebte. Im Jahr 2019 beispielsweise, machten mobile Spiele allein 60 % des globalen Glücksspielmarktes aus. Nun wird ein weiteres Wachstum erwartet, der den Markt erobern wird. Daraus wird ersichtlich, dass das Mobile Gaming einen Umsatz von über 49 Milliarden Dollar generierte und immer noch einen großen Prozentsatz des gesamten weltweiten Spielmarktes ausmacht.Dadurch entstehen so viele verschiedene Tätigkeitsfelder, einer davon ist zum Beispiel ein Trend der Casino Spiele . Online Casinos sind weitere Bereiche des Glücksspiels, die sich von den traditionellen standortbasierten Einrichtungen abgewandt und zu einem unglaublichen Online-Angebot entwickelt haben. Das liegt an den leicht zugänglichen Rezensionen der besten Plattformen, welche den Spielern viele verschiedene Online-Casino-Boni und schnelle Auszahlungen versichern. Noch dazu wird eine endlose Liste von Casinospielen zur Auswahl angeboten.In diesem Sektor ist der Online-Glücksspielmarkt jedes Jahr weiter angestiegen und es wird erwartet, dass er bis 2027 auf 127,3 Milliarden Dollar ansteigen wird . Das bedeutet ein Gesamtwachstum von 11,5 % von der Sieben-Jahres-Periode bis 2027. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich in den nächsten Jahren neue potenzielle Sektoren eröffnen werden, weil die Online-Industrie jetzt in verschiedensten Regionen weltweit immer beliebter wird.Derzeit wird das durch Smartphones vorangetrieben, weil diese Kasinospielplattformen für Spieler jetzt so leicht zugänglich sind. Dahinter steht die zunehmende Verbreitung des Internets sowie die Kosteneffizienz und Verfügbarkeit für Wetten. Aus diesem Grund wird dieses bemerkenswerte Marktwachstum vorhergesagt. Allein im Jahr 2018 gab es weltweit rund 2.800 aktive Online-Plattformen. Diese Zahl ist erst in den letzten Jahren weiter angestiegen, vor allem in den Bereichen Casino, Poker, Bingo und die immer beliebter werdenden Lotterien und Sportwetten.Vieles davon wurde auch durch die technologischen Fortschritte vorangetrieben, die es den Spielern nun ermöglicht, ein nahezu realitätsnahes Erlebnis eines lokalen Casinos in den eigenen vier Wänden zu erleben. All dies ist durch elektronische Spielautomaten und Pokerspiele möglich, wobei diese verschiedenen Angebote zur Verfügung gestellt werden. Was wir zu sehen bekommen, ist die virtuelle Realität (VR), die gerade in der Entwicklungsphase steckt und welche vermutlich die zukünftige Innovation für den Online-Casinomarkt sein wird.Virtual-Reality-Casinos sind nun der nächste Schritt für die Glücksspielindustrie und diese werden das Ansehen der Online-Glücksspiele verändern. Es wird erwartet, dass sich die Branche dadurch verändert und eine echte Drehscheibe für das soziale Glücksspiel wird. Diese soll neue Spieler anlocken, die vorher nicht ein Kasino besucht hätten. Dies betrifft sowohl 2D- als auch 3D-Spielplattformen. Der Schlüssel dahinter ist die Schaffung einer "lebensechten" Erfahrung, auf die man einfach von zu Hause aus, zugreifen kann.Die dahinterstehende Technologie und die allgemeinen Fortschritte in der gesamten Glücksspielindustrie führten zu rasantem Aufstieg in den verschiedenen Sektoren. Die Prognosen hierfür sind jetzt ziemlich erstaunlich. Es wird davon ausgegangen, dass das VR-Glücksspiel im Jahr 2021 rund 520 Milliarden Dollar an platzierten Wetten erreichen wird. Dies wäre ein Gesamtanstieg von 800% von seinem ursprünglichen Ausgangspunkt und ist nur ein weiterer Wachstumsbereich innerhalb der Branche.Aber es ist nicht nur das Glücksspiel, das, wie bereits erwähnt, ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet. Das Glücksspiel erreicht jetzt im allgemein ein neues Niveau, da die Spiele auf den Markt kommen und die eSport-Szene im Entstehen ist. Unterstützt wird dies durch die verschiedenen Gaming-Streaming-Plattformen, die immer beliebter werden, wobei die wichtigste Plattform Twitch ist. Das Unternehmen hat einen Marktwert von 5 Milliarden Dollar und ist im Besitz von Amazon, welches die Plattform bereits 2014 und nur drei Jahre nach ihrem Launch gekauft hat. Anfangs hatte sie 45 Millionen Zuschauer jährlich und diese Zahl ist jetzt auf über 15 Millionen tägliche Zuschauer gewachsen. Das Glücksspiel übernimmt wirklich die Macht, doch warum ist dies jetzt eine der am schnellsten wachsenden Branchen der Welt?Sie konzentriert sich auf Streaming-Gamer, wie zum Beispiel die Übertragung von E-Sport Wettbewerben. Ein wichtiges Beispiel dafür ist Fortnite, eines der beliebtesten Spiele weltweit. Fornite ermöglichte es vielen Spielern durch Streaming Karriere zu machen und sich bei diesen großen Sportwettbewerben Preisgelder abzuholen. So war Fortnite zum Beispiel Gastgeber der Fortnite-Weltmeisterschaft mit einem Preisgeld von 30 Millionen Dollar. Es gewann bemerkenswert viel Aufmerksamkeit und Popularität. Bugha wurde Champion und gewann 3 Millionen Dollar Preisgeld. Im Anschluss darauf trat er in den verschiedensten Kanälen als prominente Figur auf. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie weit das Glücksspiel inzwischen vorangeschritten ist und dass die Zukunft der Branche sehr rosig aussieht.